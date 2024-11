Rodrigo Mundaca: el gobernador rebelde que consolidó la hegemonía del Frente Amplio en Valparaíso

Bastó que el Servicio Electoral (Servel) emitiera su primer cómputo, con menos de un 5% de las mesas de la región de Valparaíso escrutadas, para que quedara claro que la tendencia era irremontable. Rodrigo Mundaca (63), el actual gobernador de la región, fue reelecto para ocupar el cargo por los próximos cuatro años, con una aplastante diferencia por sobre la exdiputada María José Hoffmann (47), la candidata de la UDI y la oposición.

La actual autoridad regional consiguió 771 mil votos, equivalente a un 62,5% del total. Hoffmann, en tanto, tuvo que conformarse con 462 mil sufragios, un 37,5%. Además, se coronó como el gobernador electo con el tercer mayor porcentaje a nivel nacional.

A las 19:08 horas, con el conteo aún en desarrollo, Mundaca salió de su comando, ubicado en la sede del Colegio de Profesores de Valparaíso, en calle San José 36, a hablar como gobernador reelecto: el único del Frente Amplio de los 16 del país.

“Estamos 25 puntos arriba. Eso da cuenta de lo fallido de la estrategia de nuestros adversarios. Aquí, en esta región, pierde la UDI, pero pierde la candidata presidencial de la UDI, porque aquí esa es la que pierde. Pierden los que vinieron a nuestra región a decirnos lo que teníamos que hacer. Pierde Desbordes, pierde Sichel, pierde Ximena Rincón y pierde su candidata presidencial”, manifestó Mundaca, quien días antes descartó que la elección se tratase de un plebiscito entre la oposición y el oficialismo.

Pocos minutos después de esa vocería, Hoffmann se contactó con él por teléfono para reconocer el triunfo. Además, publicó un mensaje en sus redes sociales en que asumió la derrota. “Mi compromiso con nuestra región está más fuerte que nunca. Y mi trabajo se va a concentrar en que el espíritu de cambio y esperanza siga creciendo en la V región y en Chile”, escribió.

Vina del Mar, 24 de noviembre de 2024. La candidata a gobernadora de la V region Maria Jose Hoffmann asiste a emitir su voto en segunda vuelta. Andres Pina/Aton Chile

Mundaca logró imponerse en cada una de las 38 comunas de la región Valparaíso, y conquistó incluso al electorado de las únicas dos en que no consiguió la mayoría en la primera vuelta, desarrollada el 26 y 27 de octubre: Santo Domingo y Los Andes.

La exdiputada de la UDI tuvo claro desde un comienzo que la carrera era cuesta arriba y así lo aseguraban durante la tarde en la directiva gremialista, donde aseguraban que era casi imposible un triunfo. Y es que, en las elecciones de 2021, Mundaca logró imponerse con un 43,7% de las preferencias, con voto voluntario. En esa ocasión, la carta de Chile Vamos, Manuel Millones, consiguió apenas un 23,7% de los votos, y se posicionó como la segunda mayoría. De todas formas, al momento de emitir su voto, en el colegio Saint Peter’s School, ella aseguró estar confiada en que vencería. “Con mucha humildad, creo que vamos a ganar”, afirmó.

El resultado constituye un verdadero fracaso para la exsecretaria general de la UDI. En la primera vuelta, los tres candidatos de derecha -Hoffmann, Francesco Venezian (Partido Republicano) y Manuel Millones (Partido Social Cristiano)- sumaron 560 mil votos, y concentraron un 48,8% de los sufragios de la región. Este domingo, la otrora diputada sacó alrededor de cien mil votos menos.

Aunque Mundaca es independiente, compitió -al igual que en la primera elección de gobernadores que se realizó en 2021- en un cupo del Frente Amplio (FA). Su triunfo reforzó una tendencia que había quedado clara en las elecciones de alcaldes de octubre de este año: la colectividad ha consolidado hegemonía en esta región, la segunda más poblada del país.

La preponderancia del partido del Presidente Gabriel Boric en esa circunscripción se comenzó a dar hace tres años, cuando en los comicios regionales y locales salieron electos -además de Mundaca- alcaldes de esa tienda en las comunas de Viña del Mar (Macarena Ripamonti), Casablanca (Francisco Riquelme) y Quilpué (Valeria Melipillán). A ellos se sumaba el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien fundó Convergencia Social -uno de los partidos ancla del FA- junto con Boric, pero que renunció al mismo en noviembre de 2019, ya que no estuvo de acuerdo con que el ahora Presidente firmara el acuerdo que dio origen al primer proceso constitucional.

FOTO: DEDVI MISSENE

El mismo 2021, el FA logró conquistar cuatro diputaciones en la región.

En octubre pasado, esta tendencia se mantuvo. Ripamonti conquistó la reelección en Viña del Mar, pero Melipillán y Riquelme perdieron. Sin embargo, a Mundaca se le apareció una nueva aliada: la alcaldesa electa de Valparaíso, Camila Nieto, también militante del FA, que le arrebató el municipio a los seguidores de Sharp. A ella se suma el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien, aunque es independiente, es considerado afín a la colectividad. De esa forma, hoy el Frente Amplio gobierna la región y sus dos comunas más pobladas e importantes.

Los alcaldes Ripamonti, Ramírez y Nieto (electa), de hecho, fueron parte importante de su campaña. También lo fueron los parlamentarios de esa tienda en la región: los diputados Diego Ibáñez, Jorge Brito, Camila Rojas y María Francisca Bello, y el senador Juan Ignacio Latorre. La mayoría de ellos llegó al comando de Mundaca. También se sumaron otros personaros del oficialismo, como los diputados Tomás Lagomarsino (Partido Radial) y Luis Cuello (Partido Comunista).

“Queda demostrado que el turismo electoral en nuestra región rebota y que no hay dinero que compre la voluntad de la mayoría de chilenas y chilenos que habitamos nuestra región y que tenemos derecho a construir nuestro propio destino”, comentó el diputado Brito tras conocer el resultado.

La alcaldesa Ripamonti, en tanto, aseguró que en la V Región “existe un equipo que está demostrando un estilo de trabajo determinado, que esperamos que el día de mañana pueda demostrar y pueda permear el resto del territorio nacional”.

El resultado, de todas formas, aumenta la presión entre los frenteamplistas de cara a la elección senatorial del próximo año. Conscientes de que existe un importante colchón de votos para ellos ahí, hoy son tres los personeros del partido que pretenden competir por un escaño en la Cámara Alta: Ibáñez, Brito y Latorre.

La corta sorpresa UDI

En la primera vuelta, desarrollada entre el 26 y 27 de octubre, Mundaca ya se había consagrado como la primera mayoría en la región, con 389 mil votos, equivalente a un 33,9% de las preferencias. Hoffmann, en tanto, consiguió un 21,6%, con 248 mil sufragios a su favor, en una competencia en que la derecha fue dividida en las candidaturas de Hoffmann, Venezian y Millones.

Ese resultado sorprendió a la UDI y a Chile Vamos por dos razones. Primero, porque es Renovación Nacional el partido de la derecha que tiene mayor hegemonía en la región -en 2021 eligió 3 diputados, mientras que el gremialismo ninguno, y tiene dos senadores en ejercicio-. Y segundo, porque, en un comienzo, en la colectividad aceptaban que la candidatura de Hoffmann obedecía, más que a la intención de conseguir la gobernación, a iniciar una carrera por un escaño en la elección senatorial de 2025.

Sin embargo, en la UDI reconocen que la exdiputada por San Antonio se entusiasmó significativamente y que puso todos sus esfuerzos en convertirse en la gobernadora de Valparaíso. Incluso se fue a vivir a Viña del Mar, donde sufragó este domingo.

Con los resultados en mano, la opción de regresar al Congreso vuelve a ponerse sobre la mesa. De hecho, al momento de votar ella misma deslizó esa posibilidad, al reconocer que “nosotros nos ponemos detrás de las causas colectivas, si debo ser candidata el próximo año, eso se verá”.

La disputa entre los candidatos por Valparaíso se caracterizó por su dureza. En el debate de TVN, ambos se enfrascaron en una fuerte discusión. La exdiputada le preguntó al actual gobernador si sentía vergüenza de la administración del Presidente Boric. Ante eso, él respondió que “vergüenza me daría ser militante de la UDI, el partido más corrupto del país”.

Relevancia para el gobierno

Lo que ocurriera con estos comicios en Valparaíso era fundamental para La Moneda. En medio de la crisis por el caso Monsalve y el avance de la derecha -particularmente de Chile Vamos- en las elecciones que se realizaron a fines de octubre, para el oficialismo era clave retener Santiago y la V Región. La razón era política -ya habían perdido el municipio de Santiago y varias capitales regionales-, pero la relevancia también se da pues se trata de la segunda región más poblada del país, con un total de un millón ochocientos quince mil habitantes, de acuerdo al Censo de 2017.

Pese a que compitió en un cupo del Frente Amplio, Mundaca dejó en claro durante la campaña su carácter de independiente y que no dudaría en criticar al gobierno del Presidente Boric en caso de ser necesario.

En entrevista con La Tercera, él manifestó que “todo el mundo conoce que somos independientes y que tenemos una visión crítica de la gestión del gobierno en algunas áreas (...). Mi compromiso es la región. Cada vez que nos sentimos agraviados o maltratados, hemos alzado la voz con toda la fuerza”. Y aprovechó de calificar la reconstrucción por los incendios de febrero de este año llevada a cabo por el gobierno como un fracaso.

El punto fue cuestionado por Hoffmann, quien señaló que “criticar al gobierno durante la campaña… Si realmente tiene diferencias con su gobierno, lo tiene que hacer cuando corresponde. No a una semana de la elección”.

Mundaca, en todo caso, desde que llegó a la gobernación cultivó un perfil independiente y frontal, y en estos tres años no ocultó las críticas a La Moneda en diversas ocasiones. Mantuvo una relación compleja con autoridades de la zona como la delegada presidencial, Sofía González (PC), y siempre reprochó el que el Ejecutivo no otorgara más atribuciones a los gobernadores. Especialmente, en estos años reprochó en varias ocasiones que Boric no haya cumplido con su palabra de eliminar la figura de los delegados presidenciales.

“Durante la campaña se plantearon algunas hipótesis o se levantaron algunas etiquetas como, por ejemplo, decir que nosotros si ganábamos, íbamos a ser ingobernables. Y qué bueno que se mantenga esa incertidumbre”, dijo a fines de 2020 a La Tercera.

Para esta segunda vuelta, el también activista por el agua -en 2010 fundó el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), enfrentándose a políticos y empresarios de la zona de Petorca- se abocó a hacer campaña en la zona costera de la región, específicamente entre Viña del Mar y Concón, donde vive la mayor cantidad de población. Junto a las alcaldesas Ripamonti y Nieto, se dieron cuenta de que Mundaca no había logrado obtener la misma votación que ellas en algunos lugares de sus comunas, por lo que enfocaron su trabajo sobre todo en esas zonas.