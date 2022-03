Rojas Vade anuncia que “mantendrá en espera” su retorno a la Convención mientras se discute proyecto para viabilizar su renuncia

El convencional Rodrigo Rojas Vade dejó en suspenso su retorno a la Convención Constitucional, el cual estaba previsto ocurriese este martes. Esto a la espera de lo que pase este miércoles en el Senado con el proyecto de ley que busca oficializar su renuncia y establecer un mecanismo de reemplazo.

Ayer, mediante un video, el convencional que había dejado de participar de la instancia en septiembre pasado luego de que La Tercera diera a conocer que no padecía de cáncer, enfermedad que afirmó tener y que fue pilar de su campaña como constituyente, aseguró que ante la demora para establecer un mecanismo de renuncia volvería a desempeñarse como convencional.

Su decisión generó molestia transversal al interior de la Convención, donde no se vio con buenos ojos su retorno. De hecho varios convencionales, a penas se conoció la noticia, salieron a cuestionar su decisión y le pidieron que no se reintegrara a la constituyente.

“Me gustaría aclarar que el articulo 60 que rige a senadores, diputados y convencionales, indica que ‘podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos’; si bien mis diferentes diagnostico me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición, por lo tanto, es falso que yo no he tenido la “voluntad” de renunciar”, comenzó diciendo en un nuevo video que subió a su cuenta personal de Instagram.

En ese sentido, agregó que “atendiendo a lo que informó el Senado que se encontraría en tabla para el día miércoles el proyecto de ley que permite que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados, es que mantendré en espera la decisión de retomar mis funciones, confiando en que las fuerzas políticas aprobarán el proyecto de ley que permitirá que el Distrito 13 vuelva a estar representado con 4 escaños”.

Durante la mañana, el convencional Cristóbal Andrade, integrante de la Lista del Pueblo y cercano a Rojas Vade, había adelantado que el convencional finalmente no acudiría hoy al Pleno y esperaría la resolución del Senado respecto al proyecto para su reemplazo.

“Hablé con el vicepresidente (Domínguez) y me dijo que hoy no va a venir Rodrigo Rojas, él va a esperar lo que va a pasar en el Senado si se aprobará o no el reemplazo, en ese caso va a tomar esa decisión. Pero en este minuto, hoy no viene”, indicó.

Aclaró, además, que “tampoco se va a conectar, porque también vio toda la parafernalia que se provocó, el comentario de todos los constituyentes transversalmente en que hablaban que no viniera y eso igual le tocó fondo, entonces él decidió no venir”.