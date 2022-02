“Rodrigo, no vuelvas”: rechazo transversal genera entre los constituyentes el anuncio de Rojas Vade de reincorporarse al trabajo de la Convención

“Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”. De esta manera durante la mañana de este lunes, en un video de 6 minutos y 28 segundos, Rodrigo Rojas Vade informó que se reincorporaría a sus funciones en la Convención Constitucional.

Su anuncio se dio tras meses de silencio luego de que La Tercera Domingo revelara que no padecía de cáncer -enfermedad que aseguró tener durante el estallido social-, lo que lo motivó a anunciar su intención de dejar el cargo por el que fue electo en el distrito 13. A lo que se sumó la denuncia ante la Fiscalía presentada por la entonces Mesa Directiva de la Convención encabezada por Elisa Loncon (Mapuche) y Jaime Bassa (CS).

Durante este lunes, la actual presidenta del órgano, María Elisa Quinteros (MSC) comunicó que Rojas Vade (Distrito 13) podría retomar desde este martes sus funciones como convencional. “Muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente, sin embargo desde las atribuciones que tenemos en la Convención Constitucional no podemos impedir su retorno, eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos mecanismos, no tenemos las facultades”, explicó la presidenta.

Pero su decisión ha generado, además, el rechazo transversal entre los convencionales de los distintos colectivos que integran la Convención Constitucional.

El vicepresidente de la Convención Gaspar Domínguez (Independientes Nueva Constitución) pidió tres cosas: A Rojas Vade: Por favor no vuelvas; al Senado: Instamos a tramitar el proyecto de ley que permita la renuncia; a la ciudadanía: Se están discutiendo muchas normas fundamentales, no perdamos el foco de lo importante”.

La convencional Yarela Gómez (FA) indicó: “Rodrigo Rojas Vade: No regrese a un proceso que, ya cuenta con su renuncia y no requiere su presencia. Por fin se están cimentando las bases de las transformaciones que chile nos ha mandatado y, menos mal, a tiempo, sin usted”.

Su par Christian Viera (Ind.) aseguró que “el eventual regreso de Rodrigo Rojas es una pésima noticia. Él provocó un daño tremendo a la CC y si su preocupación es nuestro trabajo, debería mantenerse lo más alejado posible”.

Jennifer Mella (CS) sostuvo: “Rodrigo, no vuelvas, renunciaste formalmente, con carta y todo. Mantén esa línea que fue el acto decente que pudiste hacer después del descalabro causado. Hoy solo provocas daño y desprestigio. Aquí en la Convención Constitucional no hubo ni habrá espacio a defensas corporativas”.

Manuel Royo (MSC) señaló que “lo de Rojas Vade es una crueldad y falta de respeto no solo para el trabajo de la Convención, sino que para todo un país. Un mentiroso no debe retomar sus funciones ni seguir dañando la CC como lo ha hecho”.

Ignacio Achurra (CS) declaró que “el convencional Rojas Vade ha hecho suficiente daño a la Convención Constitucional. Espero, por el bien del proceso y, por consecuencia de Chile, que no se reintegre a sus funciones. Ojalá que el Congreso tramite ágilmente el proyecto que habilita su renuncia. Es urgente”.

Tatiana Urrutia (RD) indicó que “Rojas Vade no tiene que volver. Él renunció sin una Ley de por medio, es verdad, pero renunció. Falta esa Ley como faltan muchas otras en Chile. ¿Estaría entonces mintiendo por segunda vez al país? Que el Congreso actúe, claro que sí, pero que Rojas Vade cumpla su palabra”.

Claudio Gómez (PS) sostuvo que “desconozco si Rojas Vade es capaz de dimensionar el daño que provocó y provocará si regresa a la CC, pero si quiere que el proceso avance debe mantenerse bien lejos. Lamentablemente como CC no tenemos herramientas para denegar su regreso, el mecanismo lo tiene Congreso hace meses”.

La convencional Ingrid Villena del mismo distrito de Vade y elegida por La Lista del Pueblo (actualmente es Pueblo Constituyente) aseguró que “como convencional del Distrito 13 quiero expresar mi molestia y pena por el eventual regreso del CC Rojas Vade. El desprestigio y daño que le realiza a este proceso es desmedido. iban a pasar cosas tan bonitas esta semana y nada de eso se va a ver reflejado, una lástima”.

Javier Fuchslocher (Ind. Nueva Constitución) manifestó, en tanto, que “las intenciones de regreso de Rojas Vade a la Convención, es una falta de respeto para todo el trabajo y avances que llevamos realizando por meses. Ya presentó su renuncia, háganos el favor y no siga dañando con su actuar poco ético este proceso histórico”.

Pedro Muñoz (PS) afirmó que “desde el día uno lo dijimos fuerte y claro: Rojas Vade no debe volver a la Convención. La Mesa Directiva debe intensificar el diálogo político con el nuevo Ejecutivo y el Congreso para la urgente aprobación de la reforma que habilite su salida inmediata”.

Patricia Politzer (Ind. Nueva Constitución) señaló que que era una “pésima noticia para la Convención el eventual retorno de Rodrigo Rojas Vade. Ya perjudicó lo suficiente a la Convención para que siga profundizando ese daño. Sospecho que nadie lo quiere votando el nuevo texto constitucional. ¿Qué razón tendrá para volver en este momento?”.

Katerine Montealegre (UDI), planteó: “Faltó el voto del pelao, qué vuelva Vade”, vociferaban los miembros de la lista del pueblo en votación del informe de Forma de Estado cuando les faltaba un voto para alcanzar los 2/3. Esa es la única razón por la que vuelve el “honorable” Convencional que le mintió a todo Chile”

Hernán Larraín (Evópoli) aseguró que “Rojas Vade puede renunciar hoy (artículo 60 CPR). No le inventemos al senado una responsabilidad que debe asumir él. Por el bien del Proceso constituyente es fundamental que Rojas Vade renuncie”.

Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) indicó que “Quiero manifestar mi rechazo a un eventual retorno a sus funciones del Convencional Rojas Vade. Ya suficiente daño le hizo al proceso para que siga perjudicándolo”.

Su compañera de colectivo Loreto Vallejos señaló que “no estoy de acuerdo con el regreso de Rodrigo a la CC, espero reconsidere esta decisión, por el bienestar de nuestro trabajo y de las demandas de los pueblos q tanto hemos defendido y nos ha costado levantar “La Convención Se Defiende” también con la decisión de quedarse fuera”.

Daniel Bravo, también de Pueblo Constituyente, sostuvo que “Rodrigo Rojas Vade no debe volver a la Convención Constitucional. Quizás no ha visualizado el efecto de su anuncio y de su concreción. Dicho eventual regreso sólo provocará daño y desprestigio Espero que recapacite, por el bien de Chile y de la Convención”.

Bernardo Fontaine (RN), declaró que el regreso de Rojas Vade significaría “una vergüenza para la Convención que empañará la propuesta de constitución”.