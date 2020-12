Rubilar advierte “complicaciones” para otorgar escaño reservado al pueblo afrodescendiente y oposición acusa a Chile Vamos de “obstruccionismo y discriminación”

Hasta pasadas las 5 de la madrugada de este jueves, sesionó la comisión mixta que buscaba zanjar las diferencias del proyecto de escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional.

Luego de que la oposición accediera a descontar los 18 cupos de los 155 que conformarán el órgano constituyente -cabe señalar que el sector era partidario de que éstos fueran supranumerarios- hoy el nudo de la discusión está radicado en la representación que tendrá el pueblo afrodescendiente.

Esto último porque el oficialismo planteó que el escaño destinado a ellos sea votado por separado en la sala de la Cámara de Diputados, lo que fue rechazado por la centroizquierda. “No puedo éticamente mandar al matadero a los afrodescendientes haciendo que se vote separadamente”, expresó anoche el senador Francisco Huenchumilla, visiblemente molesto.

Esta mañana, en conversación con Tele 13 Radio, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar sostuvo que “ayer acordamos 17 escaños reservados para pueblos indígenas, bajo esos 155 y donde estamos teniendo problemas es en el escaño reservado que solicita la oposición para pueblo afrodescendiente, el pueblo que está en Arica, que es un pueblo no originario, no indígena propiamente tal, sino que un pueblo tribal, reconocido por el Estado de Chile, pero que está sin Censo, no sabemos cuántos son, no tenemos registros, no tenemos capacidad de calificarlos propiamente tal y tenemos un sin número de complicaciones”.

Cuestionamientos de la oposición a Chile Vamos

El senador Alfonso de Urresti, quien preside la Comisión Mixta expresó que “la oposición ha hecho grandes concesiones, aceptando por ejemplo que todos los escaños sean intranumerarios. Finalmente, hemos planteado que se deben reservar 18 escaños para pueblos originarios, incluyendo también el del Pueblo afrodescendiente”.

“Es inconcebible que la derecha mantenga una posición de permanente obstrucción, donde primero nos exige que todos los escaños sean intranumerarios y hoy aparece con nuevas condiciones una vez concedido ese punto. Primeras naciones deben contar con representantes en la Convención Constitucional. Ello es de suma importancia y es un mínimo ético, de justicia y reparación”, insistió el legislador.

En tanto, el diputado Matías Walker (DC) sostuvo que la oposición está disponible para llegar a un acuerdo, pero calificó como una “discriminación” la propuesta de Chile Vamos: “No hubo acuerdo porque Chile Vamos insistió en discriminar a los pueblos afrodescendientes del norte del país, que llegaron como esclavos, que están reconocidos por ley, que están reconocidos también en el Convenio 169 de la OIT”.

Respecto a la votación separada propuesta por Chile Vamos, Walker aseguró que “constituye un acto que bordea el racismo, vulnerando los tratados internacionales ratificados por Chile”.

Pese a que la Cámara de Diputados había citado a una sesión especial durante esta jornada para revisar la iniciativa, esta mañana se anunció que quedaría sin efecto, a la espera de que se emane el informe de la Comisión Mixta. La instancia volverá a sesionar durante la jornada donde se espera llegue a acuerdos.