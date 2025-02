Diputado Sáez (FA) respalda a Cardoch y afirma que “no hubo un enfrentamiento” de su sector con Carabineros en el estallido

El jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio (FA), Jaime Sáez, respaldó las declaraciones de la subsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch, sobre el actual oficialismo y Carabineros durante el estallido social.

“Yo no recuerdo en ningún momento que haya habido enfrentamiento directamente con Carabineros”, aseguró Cardoch este miércoles.

Sus dichos fueron duramente criticados por la oposición, apuntando a que sus declaraciones fueron “frívolas” y “falta de respeto” con la institución policial.

FOTO: DEDVI MISSENE

Al ser consultado al respecto en T13 Radio, el diputado frenteamplista señaló: "Yo creo que pasando los años de lo que ocurrió en octubre del 2019, hay tantas lecturas y análisis como historias que ocurrieron en ese momento y me parece que evidentemente no hubo un enfrentamiento directo en términos políticos de la centro izquierda, de la vocera Cardoch en particular, o de otros personeros, con la fuerza pública. Aquí no estábamos en las calles tirando piedras, ni enfrentándonos a la policía”.

“Cosa distinta era tener una visión crítica de cómo fue el actuar tanto de las policías como de las autoridades políticas que las mandataban en ese momento, sobre lo cual evidentemente tuvimos una postura y lo puedo ejemplificar en términos personales, yo no era autoridad en ese momento, era un simple ciudadano, pero evidentemente que ahí ocurrieron atropellos a los derechos humanos y hubo un actuar en muchos casos desproporcionado, incluso con la vida de personas. Entonces creo que tener una postura crítica respecto a esos hechos en ningún caso constituye un enfrentamiento o algo como algunos han querido interpretar como un enemigo”, argumentó.

Dicho eso, agregó: “Me parece que se plantea una crítica sistemática a cómo se está dando en aquel momento que traduce en un enfrentamiento. En un enfrentamiento, yo asumo que hay una contraparte que te responde, yo no recuerdo que haya existido eso. Sí hubo una crítica constante, muy fuerte, tal como tú señalabas, pública, en los medios, en las redes, en el día a día, pero no hubo un enfrentamiento”.