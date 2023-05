Ministra Jara y salida del exsubsecretario Larraín: afirma que fue por “conductas no del todo positivas” y lo critica por haberse ido “generando conflictos”

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannete Jara (PC), indicó que el pasado viernes se le solicitó la renuncia al ahora exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, por incurrir en “conductas no del todo positivas” con su entorno laboral, y rechazó las críticas de la renunciada autoridad, quien reclama que lo destituyeron por una acusación de acoso sexual de la que afirma no tener información.

Asimismo, en entrevista con La Tercera, Larraín reconoce que había diferencias con la ministra Jara por la reforma previsional, y afirmó que la secretaria de Estado “dejó de hablarme cuando señalé que las cuentas nocionales no tenían mayoría parlamentaria”.

De acuerdo a lo informado hoy por La Tercera PM, la razón real de la salida de Larraín sería una denuncia formal de acoso sexual presentada por una funcionaria ante el Ministerio del Trabajo. Desde el Congreso, y tras la aprobación del salario mínimo en tercer trámite en la Cámara Baja, la ministra del Trabajo se refirió a la bullada salida del subsecretario.

“Desde que se le pidió la renuncia al subsecretario (Larraín) el viernes de la semana pasada, ha habido varias teorías conspirativas dando vueltas, por lo cierto es que los cargos de ejercicio político en los cuales uno se encuentra están siempre a disposición del Presidente de la República, en primer lugar”, sostuvo la secretaria de Estado.

Agregó que, “respecto de los temas de fondo, para nosotros es muy importante que, por sobre todo, se mantenga un estándar en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores, sea debidamente resguardada, y en ese contexto, creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas por lo que se determinó pedirle, precisamente, la renuncia al exsubsecretario”.

Asimismo, cuestionó las críticas contra el gobierno que ha hecho públicas el exsubsecretario Larraín tras su salida.

“Quiero agregar que lamento mucho que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública, salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias respecto de los temas más políticos”, sostuvo Jara.

Tras destacar que lo importante es ponerse de acuerdo en la reforma previsional, sostuvo que “muchas veces, más que una profunda teoría conspirativa de alguien, o de uno contra otro, lo que hay son razones humanas que se expresan de manera no adecuada en un comportamiento”.

Sumario administrativo

Así, la ministra Jeannete Jara destacó que esta jornada instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de Larraín respecto de la acusación en su contra.

Consultada por qué se adoptó esta medida después de solicitarle la renuncia a Larraín, la ministra Jara sostuvo que “son razones bien particulares las que nos llevan a la convicción que hay que llevar adelante una investigación administrativa o sumario, entre otras, que como ha manifestado el mismo exsubsecretario, él quiere hacer su legítimo derecho a la defensa”.

“Vamos a hacer ese sumario, a partir del día de hoy lo he instruido y ahí va a poder hacer todos sus descargos, pero aquí, quien no cuenta con toda la confianza política, no puede seguir en dicha responsabilidad, y las declaraciones posteriores me han confirmado que era lo necesario de realizar”, añadió la secretaria de Estado.

Requerida si la conducta por la cual se investiga a Larraín sería constitutiva de delito, la ministra del Trabajo se limitó a responder que “son materias propias del derecho administrativo y por eso están en ese marco”.

Ante la insistencia de por qué recién esta jornada se instruye el sumario, la secretaria de Estado destacó que “yo me enteré el día jueves, conversé con el subsecretario el día viernes y hoy es lunes. Estamos haciendo lo que hay que hacer”, cerró.