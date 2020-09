Se profundiza dilema presidencial en la DC: Dirigentes insisten en no ir a primarias con el PC

“Es absolutamente compatible una primaria presidencial donde estén la DC y el PC”. Con esas palabras -en entrevista con La Tercera-, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, instó a la oposición a ver si son “capaces de generar un proyecto común” para hacer frente a las elecciones presidenciales del próximo año, transformándose además en una de las primeras figuras del partido que plantea la opción de unos comicios internos que incluyan a ambas colectividades.

La declaración -de la que tomaron distancia hoy algunos dirigentes de la DC- se produjo en momentos que el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, ha afirmado que su colectividad tendrá una carta a La Moneda, y en un escenario en que el alcalde de Recoleta y militante comunista, Daniel Jadue, se ha posicionado como la figura mejor evaluada de la oposición, superando en la última encuesta Criteria Research a la principal apuesta presidencial de Chile Vamos: su par de Las Condes, Joaquín Lavín.

Hace unas semanas, entrevistado por este medio, Jadue dijo ser partidario de primarias presidenciales con todo el sector, pero planteando que la propuesta de su partido “es que vayamos todos a la primaria y que el programa que gana la primaria se convierta en columna vertebral del programa que acordemos entre todos”. Propuesta que fue rechazada en su minuto por Chahin, quien aseguró que “no estamos dispuestos a ir a una primaria presidencial donde el que gana se lleva el programa para la casa”.

La declaración de Provoste volvió a traer el debate a la colectividad.

“Hacer una primaria con el PC significa que si Jadue es el elegido, todos tenemos que agachar cabeza y apoyarlo. Eso termina por diluir a la DC. Me parece que la senadora Yasna Provoste eligió el camino de la izquierda sin retorno, pero no puede arrastrarnos a todos al despeñadero”, dijo el diputado DC Miguel Ángel Calisto.

Su compañero de bancada, Matías Walker, abordó también el escenario presidencial, asegurando en radio Duna que “debiéramos tener una primaria con quienes tengamos similitud de valores, de principios e ideas” y que “el marco programático está antes de cualquier primaria”. "No estamos de acuerdo con la propuesta de Daniel Jadue de que el que gana la primaria le impone su programa al resto”.

En esa línea, agregó que "no votaría por Daniel Jadue porque quiero mucho a mí país, porque tiene una visión ambigua con la violación de DD.HH. en otros países, es una persona que ha denostado el acuerdo por la nueva Constitución”.

Desde la bancada de senadores, y a través de su cuenta de Twitter, el senador Francisco Huenchumilla aseguró que "nadie debe buscar que sus ideas sean el mínimo común que se acuerde. Eso es lo que hace viable un entendimiento, y una coalición, con el PC y con toda la oposición.

Chahin: “No podemos ir a una primaria sin tener previamente definidos los límites”

Quien también abordó las declaraciones de Provoste fue el propio timonel Chahin, quien consultado por este medio tomó distancia de la postura de la senadora.

"Hay distintos niveles. En elecciones de alcaldes y gobernadores, yo no veo problemas en tener una primaria única de la oposición. Pero cuando se trata de una primaria presidencial, donde hay un programa de gobierno para el país, a nosotros nos parece indispensable -y así lo ha acordado el Consejo Nacional del partido por unanimidad- que tengamos un marco preestablecido. No podemos ir a una primaria sin tener previamente definidos los límites del punto de vista de los principios, del programa y también del punto de vista de la relación política, de la gobernabilidad, antes de participar de una primaria. Creo que eso es fundamental. Yo no estoy de acuerdo del que gane la primaria por un voto se lleve, por ejemplo, el programa para la casa y haga lo que quiera. Eso no me parece que sea ni consistente ni responsable políticamente, aseguró.

Agregando luego: “creo que es importante la consistencia en política, por eso es que hay que predefinir los márgenes para una elección primaria. La DC no va a renunciar a tener un proyecto político que no sólo sea mayoritario, sino que sea creíble, confiable y consistente. Y tengo la tranquilidad de que, además, vamos a tener opciones presidenciales competitivas y que tenemos una chance de ganar esas primarias y llegar al gobierno, pero sobre la base de un proyecto político confiable, creíble, que nos interprete y que no sea polarizante sino que busque un cambio profundo, pero tranquilo que dé certeza a la sociedad chilena”.

Cuestionamientos a la conducción del partido

El timonel también abordó la crítica a su gestión que había hecho Provoste, al asegurar que “lo que más quisiera es ver a la DC hacer un esfuerzo por sintonizar con las demandas de las grandes mayorías. Lamentablemente, en esta administración eso se ha ido perdiendo y se ha generado cierta comodidad con posturas más cercanas a un modelo neoliberal que a uno socialcristiano. No nos representa". También sostuvo que para los desafíos que vienen en la oposición se requiere una conducción distinta a la de Chahin.

“Siempre he creído en la democracia y son los militantes del partido los que en su momento tendrán que definir si consideran que yo puedo seguir o soy la persona más indicada para seguir liderando la DC. Creo que estoy muy tranquilo con el trabajo que hemos hecho y consciente de los desafíos que tenemos al futuro. Y más que criticar, invito a los liderazgos de la DC a sumarse”, respondió el líder DC.