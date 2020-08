Sebastián Piñera lidera reunión en medio de tensiones con Chile Vamos: inauguran “nuevo trato” y se reformulará comité político ampliado

Dar inicio al “nuevo trato” entre el gobierno y Chile Vamos, además de la reformulación de las reuniones del comité político ampliado, que se suspendieron el 9 de julio pasado. Estas fueron las principales conclusiones que sacaron los partidos de la coalición respecto de la reunión en La Moneda en la que participaron este viernes tras ser convocados por el Presidente Sebastián Piñera.

En la cita estuvieron los presidentes de los partidos del bloque oficialista y los respectivos jefes de bancada. Mientras que del gobierno, aparte del Mandatario, formaron parte del encuentro los ministros del Interior y la Segpres, Víctor Pérez y Cristian Monckeberg.

La reunión, que se dio en medio de las tensiones que ha tenido el Ejecutivo con su coalición durante el último tiempo, tuvo cómo objetivo dar consolidar el nuevo trato entre ambas partes y coordinar diversas materias para enfrentar de mejor manera los últimos 20 meses que quedan de gobierno. Fue el primer encuentro tras el cambio de gabinete del 28 de julio, donde se realizaron ajustes al corazón del comité político.

Tras cerca de dos horas de conversación, los dirigentes oficialistas realizaron un punto de prensa en conjunto donde destacaron la instancia y apuntaron a mejorar la coordinación para enfrentar de mejor manera los desafíos futuros.

“Esta fue una reunión que de alguna manera inaugura el nuevo trato que se dio hace algún tiempo con las reuniones que sostuvimos en un principio con el Presidente y el ministro del Interior. Creemos que si trabajamos duro, si nos coordinamos adecuadamente bien, que si tenemos la capacidad de poner por delante el interés de las personas, vamos a lograr superar esta crisis sanitaria y económica que hoy está golpeando fuertemente a las familias del país”, indicó la presidenta UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

La timonel gremialista afirmó, además, que en la cita se abordó cómo harán frente a la recuperación económica tras la pandemia, materias relativas a la seguridad e, incluso, los hechos de violencia en La Araucanía.

Así mismo, consultada sobre cuándo volverían las reuniones del comité político ampliado, que era la principal instancia de coordinación entre el gobierno y el conglomerado, Van Rysselberghe dijo que habrán modificaciones.

“La relación entre los partidos de Chile Vamos con el gobierno y también las de Chile Vamos entre nosotros es un tema de actitud. Las reuniones del comité político ampliado de los lunes se van a retomar, pero lo cierto es que en el último tiempo habían caído en cierta intrascendencia, porque no nos estábamos coordinando adecuadamente. Por lo tanto, más allá que se van a retomar, estamos armando una propuesta para hacerlas ojalá en un formato distinto que permita optimizar el tiempo de todos nosotros y al mismo tiempo mejorar las coordinaciones tan necesarias, no solo entre los partidos sino que con el gobierno”, explicó.

Asegurando que estas reuniones volverán a efectuarse, pero sin dar una fecha concreta. “Este lunes no, porque la reunión de hoy fue prácticamente el comité político”, indicó. Y añadió que “es interés de él (Piñera) y de nosotros mantener el contacto directo. A él le interesa mantener un contacto fluido con los partidos. No puede ser todas las semanas o cada 15 días, porque no es necesario, pero sí con la periodicidad necesaria para mantener un canal de información fluido entre ambos”.

El timonel de Renovación Nacional, Rafael Prohens, afirmó, en tanto, que “creo que han quedado las cosas relativamente ordenadas entre el Ejecutivo y Chile Vamos. Y nosotros nos comprometimos a trabajar en su conjunto y también ampliar toda la información que tenemos a nuestros parlamentarios, con la finalidad de tener causas comunes y seguir gobernando nuestro país con una coalición ordenada”.

Para agregar que “somos un Gobierno de coalición y no una coalición de Gobierno. Es una diferencia bastante grande. En la medida en que nos reunamos y seamos participativos, vamos a tener que marcar una diferencia. Y desde ese punto de vista, tenemos la mejor voluntad para poner lo mejor de nuestros partidos en pos de Chile y tengamos buenos resultados futuros”.

El diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, por su parte, afirmó que “en las bancadas en general solemos llevarnos bastante bien. Estamos tratando de jugar a la pelota, a veces se nos va una pelota para afuera, pero estamos tratando de generar una coordinación, una conversación permanente. Hoy es la primera reunión que tenemos los jefes de bancada y presidentes de partido con el Presidente y más allá de los procedimientos, porque es cierto que los comités políticos estaban resultado un poco inútiles, ya que parte de lo que se hablaba ahí no se hacía con la complicidad necesaria, a veces se filtraban conversaciones, es que con cada uno de los ministros del comité político estamos teniendo reuniones de carácter sectorial”.

Cruz-Coke, en la misma línea que Prohens, indicó que “este no es solo el gobierno del Presidente Piñera, es el gobierno de Chile Vamos. Y los responsables de la conducción de este gobierno somos también tanto los presidentes de partido como los jefes de bancada. Y estamos empeñados en sacar, de darle un curso y de conducirlo de alguna manera. Y lo haremos con lo mejor que tengamos”.

Finalmente, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, declaró que “la calma comenzó a llegar a Chile Vamos, tanto en la relación que tenemos entre los partidos de la coalición, como también en la relación que mantenemos con nuestro gobierno y nuestro Presidente”.

“Ese nuevo trato se traduce en reuniones como ésta, y claramente tenemos la esperanza, y así lo hemos visto durante estos días hay rayos de luz que se están viendo, y creo que en las próximas semanas se traducirán en hechos concretos”, concluyó.