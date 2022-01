Segpres envía oficio a la mesa de la Convención Constitucional y reitera invitación a reunión con el Presidente Sebastián Piñera

Un oficio de 8 páginas enviaron esta mañana desde la Segpres a la mesa directiva de la Convención Constitucional.

En el documento se responden una serie de temas administrativos, pero en su último punto, el 11, desde la cartera liderada por el ministro Juan José Ossa, ofrecen a la presidenta María Elisa Quinteros (MSC) gestionar una reunión con el Presidente Sebastián Piñera.

“Solicitamos nos indique, si lo tiene a bien, que esta Secretaría de Estado gestione la invitación a una reunión protocolar con el Presidente de la República, quien mantiene permanente y alto interés en colaborar con las labores realizadas por la Convención Constitucional, manifestando por tanto, nuestra disposición a realizar las coordinaciones necesarias para que esta se lleve a cabo, a su sola solicitud”, señala el oficio.

El titular de la Segpres aseguró que el Presidente Piñera, al día siguiente de la elección de la nueva mesa, realizó una invitación -que fue formulada a través suyo- para una reunión con la presidenta y vicepresidente de la Convención, al día siguiente que fueron elegidos”.

Asimismo explicó que el oficio enviado a la mesa directiva contenía diversas materias, especialmente administrativas para conocimiento de la instancia y que fue “en ese contexto, y considerando que en su oportunidad oímos por parte de quienes hoy lideran la Convención que requerían una invitación formal para una reunión protocolar con el Presidente, es que al final de dicho oficio hacemos esta propuesta y nos ponemos a disposición de la mesa para efectos que la Segpres pueda coordinar esta visita protocolar, que por su puesto el Presidente ha extendido del día uno y está siempre disponible a tener”.

La anterior invitación

El pasado 22 de diciembre, un día después de haber sostenido una reunión con el Presidente electo, Gabriel Boric, la hasta ese entonces presidenta de la instancia, Elisa Loncon, aseguró que desde el gobierno no se les había invitado a reunirse con Piñera.

“Cuando uno llega a una casa por primera vez, alguien te tendrá que notificar e invitar, uno no va donde no lo invitan, igual hay cosas de esa naturaleza que son importantes como gesto de relaciones (...) Nosotros estábamos recién llegados, nosotros éramos quienes debiésemos haber sido convocados. No hubo esa señal, entonces eso se extrañó”, detalló en diálogo con Tele 13 Radio.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar, y un día después, en Radio Concierto, Ossa le contestó a la representante mapuche.

“La Cancillería organizó una reunión con el presidente. Ella (Loncon) decidió no asistir, se había fijado fecha y hora. No quisimos contar esta historia porque no queríamos polemizar”, aseguró.

Pero eso no fue todo, ya que el pasado 28 de diciembre, a una semana de dejar el cargo, Loncon reiteró sus reparos hacia el gobierno.

“Una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo respecto de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del gobierno (...) No es solo que yo no me sintiera apoyada, la Convención no fue apoyada por La Moneda”, señaló. Así, Loncon y el entonces vicepresidente, Jaime Bassa, nunca sostuvieron una reunión protocolar con el Presidente Piñera.