Boric aborda crisis de seguridad y afirma que “no es aceptable” que las personas “dejen de hacer cosas porque tienen miedo”

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric participó en la inauguración del recinto donde trabajará la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), que permitirá iniciar la estrategia institucional para enfrentar delitos asociados a la cibercriminalidad.

En la alocución del Mandatario, señaló que “mayor seguridad en todas sus dimensiones es una de las primeras prioridades de la ciudadanía y por lo tanto, es una de las principales prioridades de nuestro Gobierno. Como todos los chilenos tienen derecho a una salud digna y oportuna, a pensiones suficientes, el derecho a educarse, también nuestros compatriotas tienen el derecho a vivir en un país seguro y sin temor”.

Así, volvió a entregar su apoyo a la labor de las policías: “En un Estado de Derecho, la violencia es inaceptable y debe ser atacada con la mayor decisión. En eso, las policías, tanto la PDI como Carabineros de Chile, cuentan con todo nuestro respaldo”.

Por otra parte, el jefe de Estado remarcó que “nos interesa la percepción en materia de seguridad, que personas dejen de hacer cosas porque tienen miedo, nos obliga como Estado a realizar una tarea con mucha más fuerza”.

Sobre ese punto, sostuvo que en Antofagasta le dijeron que “el centro hace un par de años funcionaba hasta la 01.00 horas de la mañana con una vida bohemia y, sin embargo, hoy cierra a las 19.00 u 20.00 de la tarde producto del temor”.

“Eso no es aceptable”, enfatizó, y añadió que “tenemos que recuperar nuestros espacios públicos de la delincuencia y ese tiene que ser una labor conjunta liderada por el Estado, fortaleciendo a las policías, pero también en conjunto con el sector privado, que en esto no me cabe duda de que son aliados”.

“Estamos conscientes que es mucha la gente que vive con mucho temor, y el temor en si mismo es un problema de seguridad porque nos hace retroceder”, añadió.

Sus palabras se dan un día después de darse a conocer el último Índice de medición de la Fundación Paz Ciudadana sobre la situación delictual que aqueja al país.

El sondeo, arrojó una cifra alarmante: el país está viviendo la más alta percepción de temor ante la delincuencia de los últimos 22 años.

En el detalle de la encuesta, las personas que se clasifican en un nivel de temor alto, subieron 7,6 puntos porcentuales respecto a 2021, alcanzando un 28% a nivel nacional. Paz Ciudadana da cuenta de que esta es “la cifra más alta en los 22 años que ha registrado el instrumento, afectando especialmente a las mujeres (35,4%) y a la zona norte de nuestro país (31,7%)”.

Con todo, reafirmó el “compromiso con la seguridad, que es prioridad para las familias”, y que en ese sentido, están “redoblando los esfuerzos para atacar la criminalidad, los nuevos tipos de delitos y sus causas profundas y no solamente ni principalmente con discursos, sino con acciones y recursos”.

“El combate a la delincuencia, es un trabajo de largo plazo que no se consuma con frases grandilocuentes, sino que es una política de Estado que no tiene soluciones fáciles, que no se sostiene con frases populistas o aprovechamientos políticos y en esto todos tenemos que ser responsables”, finalizó.

Lee más en La Tercera:

.