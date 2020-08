Senado aprueba por unanimidad proyecto que elimina plazo que se exige solo a las mujeres para volver a contraer matrimonio

“Estamos luchando por un Chile en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, la misma dignidad y las mismas oportunidades”, señaló el Presidente Sebastián Piñera el pasado 31 de julio en su cuenta pública ante el Congreso Nacional. Entonces solicitó al Congreso acelerar el trámite de los proyectos de ley que eliminan discriminaciones en la administración de la sociedad conyugal y el plazo de 270 días que se exige para contraer segundas nupcias solo a las mujeres. “Así habremos logrado, por fin, eliminar de nuestras leyes toda discriminación contra la mujer”, señaló el Presidente en esa oportunidad.

Este martes, la sala del Senado aprueba por unanimidad proyecto de ley que elimina impedimento para la mujer de volver a casarse inmediatamente disuelto el primer matrimonio.

En julio de 2018 la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad el primer proyecto de la Agenda de Equidad de Género del gobierno de Sebastián Piñera, y que pone fin al impedimento del Código Civil a las mujeres de contraer segundas nupcias antes de 270 días desde la disolución del primer vínculo.

La norma actual, vigente desde el siglo XIX, especifica que las mujeres no pueden volver a casarse sino hasta 270 días después de su divorcio. La medida pretendía que no existiera “perjuicio” para el nuevo marido, al garantizar que la novia no esté embarazada.

El proyecto aprobado en el Senado establece que “si la mujer contrae sucesivamente dos matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo, se presumirá hijo del actual marido, cualquiera sea el plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio, sin perjuicio del derecho del actual marido para desconocer esta paternidad”.

La propuesta ahora vuelve a la Cámara de Diputados, a tercer trámite. Los diputados deberán analizar los cambios establecidos en el Senado. De apoyarse éstos, el proyecto estará en condiciones de transformarse en ley.

Durante el debate todos los congresistas hicieron ver la pertinencia de la propuesta considerando que han pasado más de 160 años desde que se consignó el impedimiento de contraer segundas nupcias por parte de las mujeres. Asimismo, se recordaron otros proyectos de la agenda de género, abogando por seguir generando normas que terminen con esta discriminación.