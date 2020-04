Senado aprueba veto aditivo al proyecto de indultos conmutativos

Este miércoles, la sala del Senado aprobó el veto aditivo presentado por el Presidente Sebastián Piñera respecto al proyecto de ley que concede indulto general a un grupo de 1.300 reclusos en medio de la emergencia por el COVID-19, permitiéndoles cumplir su pena fuera de las cárceles.

La iniciativa fue respaldada por 31 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. Esta tarde será revisada en la Cámara de Diputados.

El proyecto, promovido por el Ejecutivo, sufrió un revés en la Cámara de Diputados la semana pasada luego de que se rechazara el informe de la comisión mixta que consignaba sanciones para los beneficiarios que incumplan su arresto domiciliario total, volviendo esta ley inviable. Parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra de este informe, lo que fue interpretado como una manera de “protesta” porque excluía a los condenados por violaciones a los derechos humanos. Posteriormente recurrieron por este tema al Tribunal Constitucional.

Por este motivo, y para que el proyecto pudiese ser promulgado, el Presidente Sebastián Piñera anunció un veto aditivo a través del que se repuso las sanciones a quienes incumplan el arresto domiciliario y además se excluye a quienes cometieron delitos de violencia intrafamiliar y a la ley de control de armas.

Pese a que no se incluyó a los condenados por delitos de lesa humanidad, el proyecto contó con el apoyo de la mayoría de los senadores de Chile Vamos.Sin embargo, durante la discusión en la sala, varios mostraron su rechazo a esta situación. “No podemos discriminar por ningún tipo de delito. Este requerimiento al TC no busca beneficiar a determinados condenados (...), estamos hablando de mayores de 75 años, cualquiera sea el delito cometido, en cualquier tiempo, que reúnan las condiciones de enfermedades basales y cumplan los requisitos de buena conducta y de tener bajo nivel de peligrosidad”, argumentó el senador Francisco Chahúan, quien se abstuvo.

En tanto la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, rechazó que en este veto "no se hayan integrado las personas que hoy día cumplen condenas bajas en Punta Peuco o Colina II que fueron condenados por hechos donde no fueron actores materiales, donde eran soldados, que estaban haciendo el servicio militar y no tenían mando”.

En esta línea, Van Rysselberghe agregó: “Lamento que mi gobierno haya mantenido esta discriminación arbitraria, que tendrá consecuencias en las personas, y que solo por un capricho y un ensañamiento no podrá hacer uso de esta ley”.