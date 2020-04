Indulto a presos por coronavirus: El difícil escenario del veto del gobierno en el Senado y la Cámara

Martes o miércoles. Esas son las estimaciones del Ejecutivo para que el Senado revise y vote el veto aditivo, presentado el jueves pasado, y que repone los artículos que fueron rechazados por la Cámara en el proyecto que busca establecer un indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad -entre otros, mayores de 75- para que así puedan cumplir las penas en arresto domiciliario y de esta manera evitar contagios por el Covid-19.

Desde el gobierno están a la espera que el Senado dé cuenta del ingreso del veto, algo que se debería dar mañana. Sin embargo, aún existe incertidumbre por cómo votarán los parlamentarios de su propia coalición. El veto aditivo necesita de la aprobación de 22 senadores y 78 diputados y desde el Ejecutivo creen que en la Cámara Alta éste debería ser aprobado sin problemas con votos opositores. Sin embargo, con los diputados aún no hay certezas tanto con los de oposición como los del oficialismo.

Esto, además, porque la semana pasada, en Chile Vamos, se evidenciaron las diferencias que existen por el proyecto ya que, para varios en el oficialismo, se está discriminando a presos que están detenidos por delitos de lesa humanidad y que están en avanzada edad. Por eso mismo, 11 senadores de la coalición presentaron un requerimiento para que se incluya a presos por cualquier delito pero que sean mayores de 75 años.

Este segundo veto presentado por el gobierno en dos semanas logró algo que hace tiempo no se veía: que el presidente de RN, Mario Desbordes, y la timonel UDI, Jacqueline Van Rysselberghe estuvieran en la misma línea.

“No voy a votar a favor porque no estoy dispuesta a apoyar una ley que consagra una discriminación que es arbitraria. No hay ninguna razón para personas que no son autores directos, que fueron condenados por delitos menores en Derechos Humanos porque fueron encubridores o cómplices, y que a la época tenían veinte años aproximadamente y no tenían ningún poder de mando, hoy sean condenados a contagiarse y morir porque son población de riesgo", señaló Van Rysselberghe a La Tercera PM.

En tanto, el presidente de RN volvió a reiterar sus críticas a la iniciativa que lidera el ministro de Justicia, Hernán Larraín. “El proyecto no es humanitario de verdad, lamentablemente el ministerio de Justicia mantiene restricciones arbitrarias. En ese escenario, mantengo la decisión de rechazar”, dijo Desbordes a La Tercera PM.

Hoy, de hecho, los dos presidentes de partido volvieron a manifestar su postura en contra en la reunión del comité político con ministros de La Moneda. Además, Desbordes agregó que, a pesar de su postura, no va a convencer al resto de los diputados de su colectividad para que rechacen el veto. En tanto, la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, señaló en la reunión que votará a favor.

El jueves pasado, cuando se presentó el veto aditivo, desde el gobierno se anunció que se le daría discusión inmediata al proyecto de ley humanitaria, ingresado en 2018, y que conmuta penas, entre otros, a los presos de Punta Peuco. Para varios esto fue un gesto del Presidente Piñera para los sectores que están más a la derecha de su coalición. De hecho, ayer, el Mandatario, en entrevista con medios regionales, señaló: “A una persona condenada por DD.HH. que se está muriendo, debiésemos darle el beneficio que muera en su casa”.

Sin embargo, tanto para Van Rysselberghe como para Desbordes ese “gesto” no es plausible. “La oposición no tiene ningún interés en analizar ese proyecto y lo van a rechazar sin leerlo”, agregó Desbordes. En tanto, la timonel UDI señaló que eso es una “mascarada”. “El gobierno se ha equivocado profundamente en esto. Lo de la ley humanitaria es insuficiente porque todo el mundo sabe que va a ser rechazada, es una mascarada. Eso es para dar tranquilidad a las conciencias de quienes van a votar a favor del veto. Es un lavado de imagen”, agregó la senadora por el Biobio.

Por su parte, desde Evópoli, quienes aprobaron el proyecto, adelantan que también votarán a favor del veto y la ley humanitaria.

“Desde Evópoli suscribimos los estándares internacionales en DDHH. Respecto de otorgar beneficios humanitarios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, estos son posibles en forma excepcional en la medida que se cumplan con ciertos requisitos, partiendo por el debido control judicial, esto es, que se revise caso caso. Distinto es el caso de la ley de indulto general, donde por lo mismo, se ha excluido a personas condenadas a delitos graves, incluyendo delitos de violación a DDHH”, comentó Hernán Larraín Matte a La Tercera PM.

Novedades en el requerimiento

En tanto, los 11 senadores que presentaron el martes pasado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que los presos que cumplan con los requisitos de buena conducta, baja peligrosidad y una enfermedad basal puedan acceder al beneficio, incluyendo también a reos de Punta Peuco, esperan novedades para mañana.

Mientras suben los rumores por una posible segundo requerimiento, ahora por parte de diputados oficialistas, los senadores que patrocinaron la iniciativa ante el TC esperan que mañana pueda haber novedades respecto a su tramitación.