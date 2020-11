Senado despacha a comisión mixta reforma de escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional

Este miércoles, la sala del Senado tras no llegar a acuerdo despachó a comisión mixta el proyecto de reforma constitucional que crea escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. Esta iniciativa también promueve la participación de personas con discapacidad en la elección.

Durante la jornada que comenzó a las 16:00 horas se votaron las indicaciones del proyecto que no alcanzaron a ser abordadas en la votación anterior donde -en un escenario esperado- se rechazó la propuesta de la oposición que ya había sido aprobado en Comisión de Constitución que propone 25 escaños reservados supernumerarios para representantes indígenas adicionales a los 155 cupos que tendrá la Convención.

Este miércoles, en tanto, se rechazó otorgarle un cupo a un representante afrodescendiente, establecer un porcentaje de personas con discapacidad en las listas de las candidaturas, las normas relativas al gasto electoral y el espacio que tendrán en la franja televisiva los pueblos indígenas.

La sesión estuvo marcada por momentos de tensión debido a que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, pidió a los legisladores acotar sus intervenciones y argumentaciones de voto debido a que posteriormente comenzarían a discutir la iniciativa de la oposición que permite sacar un 10% de los fondos de AFP.

“Creo que el tono en que se está planteando: ‘o votamos o no’, me parece bastante brusco. Creo que se ha hecho un esfuerzo de hacer una votación lo más acotada posible y ha estado la voluntad de todos los comités (...) Me parece que tensionar la discusión en los términos que lo hace la mesa no me parece de lo más adecuado”, expresó la senadora Jacqueline Van Rysselberghe.

Posteriormente, el legislador Alejandro Guillier reclamó: “Quedan 50 días para inscribir las listas de pueblos originarios e independientes y todavía no conocemos las reglas del juego”, siendo interrumpido por Muñoz quien le pidió no fundamentar su voto. “Si quiere suspenda presidenta, yo tengo la obligación de hacer mi reclamo. Tuvimos un año para sacar pueblos originarios e independientes y estamos a 50 días hábiles y todavía no somos capaces de sacar ninguno de los dos proyectos”, replicó el excandidato presidencial.

Ante la falta de acuerdos entre la oposición y el oficialismo -Chile Vamos impulsa la conformación de un padrón especial y asignar 15 escaños protegidos dentro de los 155 que ya contiene el órgano constituyente, idea que tampoco logra mayoría en la Cámara Alta- será una comisión especial compuesta por senadores y diputados quienes deberán zanjar este tema.