Senador Castro (PS) dice que remoción de Vivanco “sería un gesto proporcional y acorde a la gravedad de los hechos”

El senador Juan Luis Castro (PS) abordó esta jornada la compleja situación que enfrentará hoy lunes la ministra Ángela Vivanco en el pleno de la Corte Suprema tras la filtración del chat en que aparece concediendo favores a Luis Hermosilla y viceversa, a lo que en el Parlamento la decisión mayoritaria del oficialismo es levantar una acusación constitucional para así destituirla de su cargo.

Al respecto, el senador fue claro en señalar durante una entrevista con Radio Agricultura que con estas conversaciones, se ve que “antes, durante y después de su nominación, ella tiene una actitud pertinente en transgredir su propio código de conducta”.

“O sea, una conducta que ya supera todos los límites, porque la neutralidad, la justicia ciega, sorda y muda, clásica, aquí no existe ninguna parte: desde que entró a la Suprema, por decirlo de alguna manera, se convirtió en un agente de articulación al interior, a partir de los favores que le debía a Hermosilla, y a partir de las instrucciones que le daba a Hermosilla”, afirmó tajante.

“Yo creo que superó, por lo menos, todo lo visto hasta ahora en la conducta permanente de un juez”, agregó.

Consultado sobre cómo se debería resolver esta situación, -si mediante la Corte misma o mediante otros poderes del Estado con una acusación constitucional- el senador indicó que a su parecer “la sesión del pleno hoy día es clave”.

Esto, señaló, “porque si es removida o se abre el cuaderno a remoción, significa una decisión muy taxativa de la Suprema para poder ir al fondo del asunto de inmediato, ante lo escandaloso que significa. Si abre un sumario, se puede demorar mucho, y eso puede ser una bomba racimo, finalmente”.

“Yo no sé lo que irá a resolver la Suprema, y los diputados del PS están tomando su decisión, obviamente (sobre la acusación constitucional). Yo no soy parte de eso, porque además no corresponde que yo comente una acusación si después me toca eventualmente ser jurado”, sostuvo, destacando a su vez que “no solamente son del PS, por lo que yo he visto, hay de distintos partidos, de la DC (...) Y puede que tengan fuerza suficiente porque el escándalo es muy grande”.

En esta línea, reiteró que “yo sí depositaría un foco muy intenso en lo que va a pasar en la Suprema hoy día. Le digo porque en el caso de esta ministra, ella viene con el antecedente de cuando ya tuvo que salir de vocera porque habló de las isapres de una manera que era equivocada respecto al fallo de esa sala donde ella pertenecía. Le costó la salida de la vocería. Después el caso del marido con esta ofrecimiento para bajar a un fiscal. Y ahora esto”.

“Entonces, puede que haya una remoción, no lo sé sinceramente. Si la hubiera, sería un gesto proporcional y acorde a la gravedad y la magnitud de los hechos. Si no la hubiera, dejaría boteando la pelota”.