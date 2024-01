Senador Espinoza asegura que robo en Mideso “fue un tongo” y señala que entorno de exministro Jackson “debe ser investigado”

Han pasado seis meses desde que se registró el robo de 23 notebooks y una caja de seguridad desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) cartera que estaba liderada en ese entonces por Giorgio Jackson. En ese contexto, el senador e integrante de la comisión de Vivienda, Fidel Espinoza (PS), recordó el episodio y lo calificó como un “tongo”, señalando que el círculo del otrora secretario de Estado “debe ser investigado”.

En conversación con el programa Profundidad de Campos de TV Senado, el parlamentario aseguró no creer “nada el tema del robo”.

En ese sentido, apuntó a que “el entorno de Jackson debe ser investigado y eso no es imputarle a él ningún delito. Fue un tongo ese robo y eso lo voy a seguir diciendo, aunque Jackson quiera que yo le pida disculpas”, sostuvo.

En el mismo espacio abordó el denominado caso Líos de Platas, que surgió a raíz de los convenios suscritos entre el Minvu y Democracia Viva, fundación fundada e integrada por miembros de Revolución Democrática (RD) partido fundado por Jackson.

Exministro del Mideso, Giorgio Jackson. Foto: Lukas Solís / Agencia Uno.

Espinoza, indicó que el destape del caso le ha generado roces con sus compañeros de colectividad. “A mí me quisieron callar cuando partió el caso Convenios. Me dijeron dejémoslo ahí en Democracia Viva y yo dije no, aquí hay más involucrados”, aseguró. En esa línea, destacó que el tiempo le “terminó dando la razón”.

En ese escenario, afirmó que ha “sido crítico con el gobierno, con algunas actuaciones”, pero aseguró que sus “votaciones en el Parlamento siempre han estado en la línea del gobierno”.

“Tengo una lealtad con el Presidente y con el país, por sobre todas las cosas”, sostuvo.