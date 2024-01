Senador Espinoza dice que el Presidente Boric le aseguró que no sabía de la ofensiva legal de Jackson

Este martes, el senador Fidel Espinoza (PS) se volvió a referir a las acciones legales presentadas ayer lunes por el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por “injurias, calumnias y difamaciones” en su contra en el marco del denominado caso líos de platas.

Es que la ofensiva legal emprendida por el exdiputado incluye al parlamentario del Socialismo Democrático. Según explicó el propio de Jackson, una vez hecha la presentación en el Centro de Justicia de Santiago, en este caso se trata de una demanda “por daño a la honra” y “por difamación”, a raíz de una publicación que hizo el legislador en la red social X (antes Twitter). Además, presentó de una querella contra el empresario Jorge Errázuriz, por el delito de injurias y calumnias, y una demanda civil en contra de la UDI.

“(Fidel Espinoza) se refirió a mí como el líder de una banda de criminales. Y por lo tanto, esto está todo por supuesto documentado, es de público conocimiento, y por lo tanto es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias, bien acaloradas, como de las cuales yo también he sido parte, existan límites como lo establece exactamente nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución, a través de las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas”, agregó el ex secretario de Estado.

La tarde del lunes, tras participar en una actividad de la cartera de Educación y que estuvo encabezada por el Presidente Gabriel Boric, el senador socialista reconoció que la acción legal de Jackson lo había tomado por sorpresa. De hecho, la presentación de la demanda en su contra se produjo mientras estaba en esa reunión con el Mandatario.

“El Presidente me señaló que no tenía conocimiento”

Esta mañana, Espinoza reveló que una vez finalizado ese encuentro y ya enterado de la acción legal del fundador de Revolución Democrática tuvo la oportunidad de comentarlo con el Jefe de Estado: “El Presidente me señaló que él no tenía conocimiento y que no tenía nada que ver con esa acción. Yo no tengo por qué no creerle al Presidente”, dijo en diálogo con Radio Duna.

El hecho no deja de ser llamativo, ya que en la misma jornada del lunes apareció la primera entrevista que otorga el ex ministro de Desarrollo Social tras dejar el gobierno hace cinco meses, con el diario El País, en la que afirmó que avisó al Ejecutivo antes de presentar las acciones legales.

En la ocasión, Jackson fue consultado sobre si informó previamente al gobierno del Presidente Boric respecto de la presentación de tales acciones judiciales, a lo cual el exministro respondió que “no es una acción coordinada con el gobierno -es una acción mía, personalísima-, de la cual el gobierno ciertamente está notificado”.

Contra quien sí se mostró molesto el senador socialista fue con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que también integra el Partido Socialista. Es que, aunque el Mandatario no estaba enterado de la arremetida de quien fue su ministro de mayor confianza, si lo estaban todos los actuales integrantes del gabinete, dijo Espinoza.

“Esta acción que emprendió Jackson ayer ya la sabía el gabinete completo del presidente Boric que se iba a realizar, contra quién se iba a realizar y lo que más molesta es que el secretario general de la presidencia, el ministro Elizalde que es de mi partido (...) no tuvo la mínima deferencia con un compañero de su partido para decirme que esto iba ocurrir (...) para no haber sido tomado por sorpresa”, recalcó.

El parlamentario, tal como ya lo había manifestado públicamente este lunes, insistió en que sus críticas a Jackson fueron políticas y que no implicaron la imputación de delito alguno, aunque recalcó que el robo de computadores que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Social en medio de la investigación por los líos de platas políticas le parece “tremendamente extraño”.

“Me siento muy tranquilo porque considero que desde el día uno yo he hecho críticas políticas a su accionar, críticas que van desde el punto de vista de las responsabilidades que a él le atienden, y a Miguel Crispi (jefe de asesores del Segundo Piso) en la formación de liderazgo al interior de su partido (RD), que terminaron obviamente delinquiendo, esas personas que ellos mismos formaron en otras regiones del país, de un mecanismo que la justicia está hoy día investigando cómo se generó a través de las fundaciones para fraudar al Estado, y en caso alguno yo le he imputado a él un delito directo”, apuntó.

Y agregó: “Lo que ocurrió esa noche del robo de los computadores me parece una situación tremendamente extraña, rara, que ladrones hayan tenido videollamadas con un doble de George Jackson, que hayan contratado un Uber para trasladar los computadores robados, todos sabiendo que las plataformas dejan huellas que son irreversibles, y además que hayan pagado además la carrera de ese Uber con una transferencia de dinero bancaria. Entonces, bueno, para mí eso tiene una extrañeza tremenda, sobre todo porque ese día, posterior al robo, se iba a realizar un allanamiento en la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social”.