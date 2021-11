Senador Huenchumilla (DC): “La Democracia Cristiana no puede tener otra alternativa que estar a favor de los cambios, y eso es lo que significa la candidatura de Boric”

“Sorpresivo”, es el calificativo usado transversalmente para referirse a los resultados de los comicios de ayer 21 de noviembre, en los que José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) obtuvo la primera mayoría con un 27%, mientras que Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) logró un 25%. Con ello, ambos pasan a segunda vuelta en un balotaje que pone presión a Chile Podemos Más y Nuevo Trato Social para definir su nuevo candidato.

Mientras en Chile Vamos ya están en conversación con Kast respecto a “llegar a acuerdos programáticos”, desde la exNueva Mayoría se han negado a hacer gestos explícitos a Boric. En su discurso asumiendo la derrota, Yasna Provoste manifestó que “nosotros vamos a ser oposición a su gobierno, pero también estaremos muy atentos a ver cuáles serán sus declaraciones en las próximas horas”, y Carmen Frei, presidenta de la DC, señaló que “no daremos un cheque en blanco”, junto con convocar a una Junta Nacional extraordinaria para definir la postura del partido en el balotaje.

Declaraciones de las que el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla, se desmarca, ya que según señaló en conversación con Radio Universidad de Chile, si bien considera “legítimo un periodo de reflexión”, “hay una alternativa que no es viable bajo ningún escenario para la DC, que es votar por la derecha o la ultra derecha”.

“Se requiere mucha humildad en los triunfos y las derrotas, para entender que aquí hay algo mucho más grande que une a muchos sectores, que es la necesidad de hacer cambios con estabilidad y tranquilidad, y nunca en Chile se han hecho cambios si no es con la concurrencia de grandes mayorías, que posibiliten los cambios que se necesitan”, dijo Huenchumilla apelando a las convocatorias.

“En eso, la DC no puede tener otra alternativa que estar a favor de los cambios, y eso es lo que significa la candidatura de Gabriel Boric, lo que no significa poner ninguna condición, porque no corresponde colocar condiciones, y estar pidiendo cambios de programas, cargos o estar en la coalición, porque la primera condición es tener una posición ética frente al país”, añadió el senador DC.

“Creo que hay que apelar a la madurez del proceso político de cambio que Chile necesita, y esa primera responsabilidad la tiene que tener Boric y su coalición, de hacer un llamado generoso a todo el mundo”, continuó el legislador.

“Esa es la disposición que debemos tener estos días: tranquilidad, madurez y responsabilidad, espero que la DC encuentre ese camino y tenga la receptividad de que aquí nadie sobra, y debemos todos empujar el carro de la historia que requiere cambios, y eso es apoyar también a la Convención para que sea realidad y cambiemos el país. Pero cambios en un sistema democrático, con estabilidad, con gobernabilidad, paz y tranquilidad, porque la gente quiere cambios pero no quiere violencia ni que todo sea permitido. En ese esquema debemos trabajar”, sentenció Huenchumilla.

“El panorama es claro: o estás con la ultra derecha o estás por los cambios que Chile necesita. Otra cosa es que la DC prudentemente haga cierta reflexión y pueda materializar de una manera más coherente cierta postura, pero eso en el entendido de que estamos por los cambios, sin condiciones, sin pedir cargos o cambios de programa. Todo eso es una convergencia y depende de la dirección que dé el que está a cargo del sector que ganó, cómo definen el sumar más”, dijo en alusión a Boric y Apruebo Dignidad.

“Cada partido tiene su propio cuento y discusiones internas. Yo digo, a titulo personal, que la DC debe estar por los cambios, si no, no lo comprendo”, enfatizó.

Palabras en la misma línea de un escueta declaración emitida por Paula Narváez a través de Twitter. La abanderada PS, quien se enfrentó a Provoste en la Consulta Ciudadana, manifestó que “Nuestro país no puede retroceder en el camino de cambios, dignidad y respeto para todos sin exclusiones. La unidad es hoy más importante que nunca. Gabriel Boric es quien representa un proyecto que puede incluir visiones y pensamientos diversos que reflejan el Chile que somos”.

Una señal que, si bien sigue la tónica de su partido, llama la atención considerando que durante la campaña de la senadora, Narváez no le extendió ningún gesto público de respaldo.

El futuro de la DC

Consultado por su análisis de la jornada, específicamente respecto a la composición que tendrá el Congreso, Huenchumilla anticipa un futuro desafiante en materia legislativa.

“La verdad no esperaba un resultado de esta naturaleza. El discurso de la derecha y ultra derecha penetró, se generó una cierta incertidumbre, una sensación de que el país estaba necesitado de una mano firme, de que había mucha delincuencia, narcotráfico, y yo creo que la gente reaccionó en esa dirección. Hubo una situación psicológica de generar un ambiente en esa dirección”, dijo tanto por el triunfo de Kast, como por el aumento de parlamentarios de Republicanos y Chile Vamos.

“Tendremos un Senado empatado, donde la derecha sacó más votos para lograr eso. Es un escenario difícil a futuro donde en paralelo tenemos una Convención que responde a un escenario distinto. Tenemos una gran tarea en el mundo político de cómo vamos a enfrentar los próximos meses”, anticipó.

Ahora, más allá de la oposición, refiriéndose en particular a la exNueva Mayoría, Huenchumilla hace una suerte de mea culpa por la significativamente menor adhesión que obtuvieron en estos comicios.

“Salimos quintos (en referencia a Provoste), hay un déficit que necesita una reflexión de si la centro izquierda tiene algo que decir en este siglo XXI, pero el FA tiene que entender que solos no les da para hacer los cambios. (...) La vida es una conjunción de pasado, presente y futuro, de viejos y jóvenes. De aquí a 30 días, se tiene que expresar esa sabiduría, no vamos a tener mayoría si todos se encierran en sus nicho y creen que tienen la verdad absoluta”, reflexionó el senador.

“Tenemos que buscar qué le ofrecemos al país, qué significa hoy la DC, qué representamos, qué somos. Ese relato no estuvo y quedó como una fuerza de cambio menor. (...) En el estallido social, la gente salió brutalmente por los cambios, entonces hoy me pregunto ¿qué quiere la gente? Quiere los cambios, pero no quiere la violencia, quiere el camino del medio, y nosotros no fuimos capaces de generar ese discurso para que la gente nos creyera”, concluyó.