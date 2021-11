Yasna Provoste reconoce derrota y evita entregar apoyo a Boric: “Vamos a ser oposición a su gobierno, pero estaremos muy atentos a sus declaraciones en las próximas horas”

Pasadas las 20:30 horas, la candidata por Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales.

Desde las dependencias de su casa, en Vallenar, la senadora manifestó que “la centroizquierda en el día de hoy no va a estar en la segunda vuelta. Nuestra candidatura, a pesar de todo el esfuerzo, no logró movilizar los apoyos suficientes para poder estar en la segunda vuelta y eso es algo que, por cierto, es doloroso para un proyecto político como el nuestro, que siempre ha pensado en cómo somos capaces de tener una alternativa a un modelo neoliberal que nos permitiera colocar a las personas y a los territorios en el centro de nuestra tarea”.

Respecto del escenario de segunda vuelta, sostuvo que no permitirá que siga avanzando el “fascismo que representa a José Antonio Kast”, aunque no entregó su apoyo expreso al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, como si lo hizo minutos antes el Partido Socialista.

“No queremos repetir lo que ocurrió en 2017, en la segunda vuelta de Alejandro Guiller, que quienes en el día de hoy representan una opción de estar en la segunda vuelta guardaron largo silencio y permitieron la llegada de Sebastián Piñera a este gobierno. Nosotros no vamos a repetir eso, y en nuestro espíritu cristiano de decir ‘no le hagas a los demás lo que no te gustó que nos hicieran a nosotros mismos’ como coalición, nos parece que hoy no podemos dejar de manifestar que nuestra voluntad no puede ser nunca una voluntad neutra, el no permitir el avance del fascismo que representa José Antonio Kast, pero también esperar la intervención de Gabriel (Boric), a quien lo he felicitado por Whatsapp”, sostuvo.

La actual senadora evitó entregar respaldo a Boric y condicionó su apoyo a “un discurso convocante”.

“Creo que va a ser muy importante en las próximas horas el poder escuchar qué es lo que va a ofrecer al país. Creo que las declaraciones de meter inestabilidad al país no son buenas, y vamos a seguir en un proyecto de centroizquierda. Seremos oposición, pero claramente no nos da lo mismo quien gobierne el próximo período. Uno no es dueño de las votaciones, es una decisión que toma cada persona. Hoy, en mi calidad de candidata de la centroizquierda, quiero ser muy clara, uno no puede tener actitudes neutras respecto de este proceso y vamos a esperar cuáles van a ser las intervenciones en las próximas horas de Gabriel, esperando que pueda tener un discurso convocante, que se permita recoger parte de nuestro programa en que asegure transformaciones en paz y tranquilidad, que es lo que a nosotros nos representa”, remarcó.

“Vamos a ser oposición a su gobierno”

Pese a que minutos antes de su alocución el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, había expresado públicamente el apoyo de la bancada a Boric, Provoste dejó en claro que “nosotros vamos a ser oposición a su gobierno, pero también estaremos muy atentos a ver cuáles serán sus declaraciones en las próximas horas. Él necesita establecer y entregar garantías de transformaciones en paz y tranquilidad, y por lo tanto creo que esto también requiere recibir estos resultados con madurez y ofrecer estabilidad a nuestro país”.