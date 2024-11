Senador Lagos Weber por manejo del caso Monsalve: “Acá pueden haber errores, pero no hay un pacto de silencio”

En una edición del Programa Desde la Redacción de La Tercera, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), abordó el manejo que ha tenido el gobierno del caso Monsalve y las críticas que han surgido desde la oposición respecto al tema.

“Esta noticia, créeme caló muy hondo, fue como un mazazo lo que ocurrió y creo que ese mazazo tomó a todo de manera muy desprevenida. Entonces, hago todo esto de atenuantes porque yo creo que después de un mes en que sale más información y más información, y que más gente sabía, y que habían otros temas, hay otras tantas vistas, mirado para atrás, uno dice, ‘tal vez, no se hizo todo bien’”, dijo el parlamentario oficialista.

En esa línea, marcó: “Yo creo que bastaba con la información que había en su minuto para haber dicho, al menos el viernes en la mañana ‘vamos a apartar temporalmente al subsecretario, no pedir la renuncia, hemos tomado conocimiento de una denuncia muy grave por violación respecto al subsecretario Monsalve y nos parece que lo correcto, mientras no tengamos toda la información de qué está ocurriendo, para saber si se ha notificado o no, nosotros lo apartamos de la toma de decisiones’, y tal vez a esa misma tarde o al día siguiente se ejerce la renuncia”.

Foto: Andrés Pérez

Pese a sus reparos, el senador hizo hincapié en que es “inaceptable” que desde la oposición “hablen de un pacto de silencio. Eso tiene otra connotación en nuestra cultura chilena, el pacto de silencio está para otras cosas, se usa en otras circunstancias. El pacto de silencio de aquellos que no hablan donde están los detenidos desaparecidos, todo el pacto de silencio ya tiene que ver con la intención dolosa de engañar, de ocultar, y esto no es el caso”.

“Acá pueden haber errores, pero no hay pacto de silencio”, aseguró el legislador PPD.