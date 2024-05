Senador Macaya y ley corta: “Lo que hacen las indicaciones es prolongar la agonía del sector privado”

Próxima a la fecha tope para el despacho de la ley corta de isapres por parte de la Comisión Mixta y de las dos cámaras del Congreso Nacional, esta jornada el Ejecutivo presentó -como lo había comprometido el pasado viernes- las indicaciones a la ley. Esto, a horas de que comenzara la tercera sesión de la Comisión Mixta en donde se discutirían.

Al respecto, el senador y presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), previo a la cita de la comisión, indicó que las indicaciones “dan cuenta de que el gobierno está empujando con cada vez más fuerza el sueño de que todos nos vayamos a Fonasa, de que todos nos atendamos en el sistema público”.

“Lo que hacen las indicaciones es prolongar la agonía del sector privado. Le transmitimos al Ejecutivo de que nosotros preferimos, y no están nuestros votos disponibles hoy día para prolongar esa agonía”, afirmó tajante.

Junto con esto, advirtió: “Tenemos una discusión de isapres que está entrando en su recta final. Acá ha sido como el cuento del lobo, de que viene, de que se terminan las isapres, de que hay una preocupación de que el sistema de salud privado puede colapsar. Y estamos a puertas de que eso ocurra”.

En esta línea, Macaya indicó que desde la Comisión Mixta han tenido la disposición a legislar, sin embargo no estarán disponibles si el gobierno insiste en que todos se atiendan en el sistema público.

“Tenemos sesión hoy, tenemos sesión mañana, y estamos dispuestos a tener todas las que sean necesarias, pero si finalmente el gobierno sigue insistiendo en su sueño de que todos los chilenos se atiendan en Fonasa, para eso nosotros no vamos a estar disponibles, y tampoco para prolongar la agonía de las Isapres”, expresó.

Diputado Lagomarsino y ley corta: “Estamos en torno a resolver un 90% del problema, pero tiene que haber un 10% que la isapre se haga cargo”

En contraste a los dichos del senador Macaya, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino previo a la sesión, destacó positivamente las indicaciones, señalando que éstas “traen algunos elementos que nos pueden permitir empezar a llenar el camino para lograr un consenso”.

“Entre ellos, que dentro del plan de pago que se les da a la isapres para restituir los montos cobrados en exceso -y que esta deuda que originalmente era un billón de pesos y que con la última cifra del superintendente creció a 1.5 billones de pesos- alternativamente a los 10 años de pago se le permita a la isapres ofrecerle a las personas un único pago con un monto menor”, indicó en CNN.

“Creo que es una buena noticia que contenga esta propuesta alternativa que permite allanar el camino. Obviamente vamos a ver la reacción que tendrá la oposición con respecto a esta propuesta, que yo creo que va en la línea correcta”, continuó.

Junto con esto, sostuvo que hay que valorar el esfuerzo que han hecho distintos sectores políticos para llegar a este punto de la tramitación.

“Claramente todos vamos a querer que ninguna isapre entre a insolvencia, ni una ni dos, queremos cero. Pero también hay que colocar la pelota en la cancha de las isapres, que tienen que poner de su parte, dado que realizaron estos cobros en exceso”, señaló

“Nosotros estamos allanando gran parte del problema, yo diría que con esto estamos en torno a resolver un 80, 90% del problema, pero tiene que haber un 10% del problema que la isapres también se hagan cargo”, expresó.

En esta línea, continuó: “Aquí no es que el Estado le resuelva completamente el problema: el Estado tiene que hacer un mea culpa de que durante 14 años no ha resuelto esta situación que han tenido las isapres, pero también las isapres han sido parte del problema al no querer aceptar cambios a su sistema, que tendiera a ser mucho más justo, menos arbitrario, más solidario y claramente esa responsabilidad que también tienen las isapres tienen que traducirse en que capitalicen y tratan de resolver el problema con su parte”.