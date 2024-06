Senador Ossandón por disputa de Puente Alto entre Karla Rubilar y Felipe Ossandón: “Yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera”

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió este domingo a las próximas elecciones municipales de octubre, donde en Puente Alto se encuentra la disputa entre la exministra Karla Rubilar, quien ganó el pasado 9 de junio las primarias de Chile Vamos en la comuna, y el concejal y sobrino del senador, Felipe Ossandón, que busca competir de manera independiente.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el senador volvió a enfatizar que no ha impuesto a un candidato. “Acá hay un concejal sobrino mío, tiene mi apellido, que decidió ser candidato a alcalde. Él, grandecito, yo no influí en nada. Para mí siempre es un problema que vaya un Ossandón porque me echan la culpa a mí”, señaló al respecto.

Además, enfatizó que si ambos candidatos no logran ponerse de acuerdo, al final la elección será ganada por la izquierda.

“He hablado con Matthei, he hablado con Valladares, he hablado con todos para que se pongan de acuerdo, porque aquí hay dos cosas que tengo claritas en Puente Alto: si van los dos, gana la izquierda, pero ellos son grandes”, mencionó.

“Segundo, yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera. Tengo dos problemas, tengo a un candidato que es concejal, que tiene mi apellido, es mi sobrino, que dice que va por fuera, que no me parece; y tengo una candidata que tiene una primaria viciada, que todo el mundo lo sabe y se ríe”, complementó respecto a este pronóstico.

Luego de ello, criticó la postulación de Rubilar y la legitimidad del resultado de la primaria del 9 de junio, enfatizando los dichos de la exministra respecto a no haber realizado campaña.

“¿Te parece que el candidato a la comuna más poblada de chile, por no decir la más importante, el candidato de la UDI, ese partido UDI popular, guerrero, dice en un programa de televisión, no voy a hacer campaña, no tengo letrero, no me he juntado con nadie?”, señaló al respecto.

A lo que complementó que “tiene que llegar a un acuerdo porque tiene una nominación que es absolutamente ilegítima. Tiene que ir a una encuesta con él (Felipe Ossandón) y el que gana se apoya. Los dos han cometido errores”, explicó.

“Ella puede renunciar a eso. Es un suicidio. Van los dos porque no quieren sentarse a conversar y se van a perder los dos, se los he dicho en su cara”, finalizó respecto a la situación entre los dos candidatos.