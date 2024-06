Carmona matiza críticas al gobierno por salida de Lagos: “El PC malamente podría poner en tela de juicio la competencia exclusiva que tiene una autoridad”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la salida del militante Juan Andrés Lagos, quien ocupaba el cargo de asesor de la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

En conversación con el programa de ‘domingo a domingo’ de radio Nuevo Mundo el timonel del PC comentó nuevamente el ambiente que se vivió luego de conocerse sobre la desvinculación de Lagos, señalando que no pretende “normalizar” cosas que podrían hacerse “mejor”, pero que estos hechos no constituyen el “valor total de la política”.

“El Partido Comunista malamente podría poner en tela de juicio la competencia exclusiva que tiene una autoridad, en este caso de gobierno, para constituir su respectivo equipo de trabajo si así se lo delega el Presidente y está establecido en el funcionamiento institucional. Nosotros no estamos en esa discusión”, explicó Carmona.

Añadió que “eso no está en nuestro planteamiento, a pesar de que los medios han construido una formulación intencionada como que el Partido Comunista lo que está haciendo es (...), imponer una contribución de algún liderazgo de algún cuadro político o partidario. Eso no ha sido para proponer, o sea, para obligar, ni tampoco lo ha sido para desvincular”.

Dentro de ello, el timonel del PC expresó que como colectividad solo reaccionaron a la presión mediática, ya que la prensa fue quien le consultó las razones de la salida de Lagos, las que, según señaló Carmona, ellos desconocen.

“Yo no tengo nueva versión, ni la tuve nunca y lo que hicimos fue reaccionar porque era un hecho público”, aclaró. Junto con ello, indicó que no pretenden que el gobierno les de explicaciones, pero que si podría haber sido una situación más “transparente”.

Carmona aborda situación de Daniel Jadue

Igualmente, durante la semana se informó de la posibilidad de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cumpla 45 días en prisión preventiva, lo que implicaría que deba dejar su cargo como jefe comunal. Sobre ello, el presidente del PC se refirió señalando que lo importante en realidad es que Jadue recupere su libertad.

“Para nosotros el tema de fondo no es si vuelve o no vuelve por una semana, por un mes, o por los seis meses que le quedan a ejercer el cargo al alcalde. No, porque lo que está por medio es que él logre su libertad, que él pueda esperar el desarrollo del juicio en condición de movilidad total”, indicó Carmona.

“Privan a la comunidad de que a quien ellos eligieron sea el que los dirija hasta cuando ellos lo eligieron”, añadió.

Dentro de ello, el timonel del PC expresó que si bien es un tema preocupante lo que ellos esperan es que “se viva a plenitud el juicio, y que el juicio de Daniel, por resolución del poder judicial sea inocente”.