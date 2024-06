Tohá sostiene que Chile Vamos está “indeciso y temeroso de apostar acuerdos” y con “cierta pulsión a cobrar cuentas frecuentemente”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD) entregó su mirada sobre el estado de la oposición, especialmente sobre la relación entre Chile Vamos (UDI-RN-Evopoli) y el Partido Republicano.

En entrevista con El País, la secretaria de Estado afirmó que hoy la oposición “está muy conflictuada. Tiene una confrontación poco inteligible por la ciudadanía, porque hay una gran competencia electoral en juego, pero los distintos sectores, especialmente Chile Vamos, no se han atrevido a transformarlo en una competencia de ideas”.

En ese sentido, explicó que “pese el enorme costo que pagó Republicanos por su mala conducción del proceso constitucional, ellos han tendido a recuperar iniciativa. Chile Vamos tiende a estar en una postura muy restauradora, en que su propuesta fundamental está jugando a volver atrás en ciertas cosas. Y eso tiene pasos muy cortos como proyección”.

“Veo una derecha, a Chile Vamos, indecisa y temerosa de apostar a los acuerdos y con una cierta pulsión a cobrar cuentas frecuentemente. Y cuando se compromete a acuerdos, que lo ha hecho en varias oportunidades, lo hace tímidamente y no termina de capitalizar esos acuerdos ni para sí ni para el sistema político. Es curioso eso, porque la ciudadanía pide tanto acuerdo, pero cuando se logran, se quieren esconder, ponerles otro nombre o disimularlos por el temor que tienen a Republicanos, con quienes no quieren disputar ideas, sino que hacer una disputa más mecánica de gimnasia electoral”, añadió.

Al ser consultada sobre el cruce entre el presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la titular de Interior aseguró que “es sorprendente que se comente tanto la respuesta del ministro Marcel, porque lo sorprendente son las declaraciones de este empresario. La manera en que le respondió fue muy adecuada”.

Asimismo, descartó que las relaciones entre el gobierno y los empresarios sean “tirantes” e instó a que “en Chile tenemos que perder el miedo al debate”.

“(...) En Chile no hay una falta de diálogo, pero a veces salen públicamente debates, y no creo que haya que espantarse con eso. Pero lo que me sorprende es que los diálogos se escondan y las polémicas se muestran. Nosotros nunca hemos escondido los diálogos, pero al otro lado, como que lo niegan. Lo dije recién. Aquí hay un sector de la derecha, en el que está el mundo empresarial, que tiene temor a mostrar su disposición al diálogo y a mostrar acuerdo. Que tiene una pulsión por cobrar cuentas y que, cuando llega a acuerdo, lo hace tímidamente y no lo capitaliza ni para sí ni para el sistema del país”, precisó.

Al centro, la ministra Carolina Tohá, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

Matthei y acusaciones de narcopolítica: “Han sido una seguidilla de declaraciones sin sustento”

La secretaria de Estado también tuvo palabras para las declaraciones de la alcaldesa de Providencia y la carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien aseguró que hay nexos entre narcotraficantes y la política, lo que a su vez motivó emplazamientos desde el gobierno y el oficialismo para que la jefa comunal respaldara sus dichos con evidencia.

Por su parte, Matthei aseguró que había entregado una lista con las identidades de sujetos venezolanos que habrían estado cometiendo delitos en la Providencia, entre los que se encontraban los sospechosos del crimen del teniente Ronald Ojeda. “Ninguno de estos nombres están en el listado que nos entregó la alcaldesa Matthei”, respondió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

Al respecto, Tohá aseveró: “Estoy muy sorprendida con las acusaciones que hizo sobre la narco política, de las cuales después salió acusando que no se había tomado en serio [en el Ministerio del Interior] los datos que ella había dado [sobre integrantes del Tren de Aragua]. Han sido una seguidilla de declaraciones sin sustento, muy graves y muy livianas, que me sorprenden”.

“No sé qué estrategia hay detrás de eso, pero me parece preocupante. Veo una tendencia a abusar del tema de seguridad de una manera que es muy dañina, pero dañina para la seguridad y la democracia. Espero que no persista en eso”, puntualizó.

En esa línea, comentó que “en general, cuando las personas apuestan a hacer un recorrido presidencial, se ponen más serias y no menos serias. Siempre he considerado a Evelyn Matthei una persona seria, que tiene un carácter complejo, pero que es seria. Y eso es algo que siempre he valorado”.

Sobre las posibilidades de Matthei en la futura carrera presidencial, la ministra respondió: “Con la experiencia que hemos tenido en las últimas elecciones, nadie puede hacer apuestas ¿Quién le hubiera dado alguna posibilidad a Gabriel Boric en la elección anterior? Le dábamos toda la posibilidad a personas que ni siquiera llegaron a la papeleta. De que tiene posibilidades [Evelyn Matthei], ciertamente. Pero de que uno pueda apostar de que las va a tener, a un año y medio, nadie puede hacer esas apuestas”.