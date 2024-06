Más prudencia tras caso de colusión y mayor compromiso con Chile: el llamado de Marcel a CMPC tras sus dichos sobre la inversión

La exposición sobre la falta de atractivo que ve para invertir en Chile por parte del presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, no cayó bien en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien respondió en duros términos.

El encuentro nace en el contexto de que el ejecutivo de la firma ligada al grupo Matte, en el marco de un seminario del Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), expuso la dificultades que ven para que una empresa del rubro forestal invierta en Chile.

“Desde el año 2016, en Chile prácticamente no hay plantaciones nuevas, lo único que hay es replantaciones”, dijo en el foro, según consignó el Diario Financiero (DF) en una nota.

De acuerdo con la nota, Gazitúa expuso que ve en otros mercados mayor atractivo para invertir. “Nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte, también se consiga que el ejecutivo no se concentró en generar un critica directa al gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que del último tiempo.

En esa línea, Gazitúa apuntó a problemas que ve para generar incentivos a invertir por restricciones que ve para aumentar su capacidad de producción y el tiempo para tramitar los permisos.

“Una fábrica de celulosa es una inversión, hoy día, del orden de US$ 4.000 millones. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos US$ 4.000 millones cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable”, dijo Gazitúa en el foro consignado por el DF, donde también participó el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Respuesta de Marcel

Ante esto dichos y al ser consultado por el tema, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió: ““Ellos dicen que no quieren invertir más en Chile. Por temas de los permisos, bueno, por supuesto una decisión de esa empresa. (Pero) La verdad es que contrasta un poco con lo que uno ve en otros inversionistas chilenos y extranjeros”.

En esa línea, el ministro de Hacienda fue más allá en su respuesta y criticó que fuera CMPC la empresa que planteara dichos reparos sobre las condiciones para invertir en Chile: “Creo que en el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia y un poco más de compromiso con el país”.

En las declaraciones, el secretario de Estado también resaltó que en Chile se han registrados alzas en la inversión: “En Chile la inversión la verdad es que se ha mantenido durante este periodo y hay un brote importante de proyectos de inversión que registra el catastro de la corporación de interés de capital, que se ha incrementado en cerca de US$ 20.000 millones desde el castro del periodo 2024-2027 que se hizo hace un año atrás y el que se hizo ahora en el primer trimestre de este año”.

“Si algo es que tenemos más proyectos de inversión, no menos. Al mismo tiempo tenemos un aumento importante de la inversión extranjera. Y hoy día hay empresas de distintas partes del mundo que quieren venir a invertir en Chile”, comentó el ministro Marcel, destacando el ejemplo del litio, donde se recibieron 88 expresiones de interés de 54 empresas de 10 países distintos.

“Creo que en términos de disposición o interés por invertir en Chile, ese interés no solo se mantiene, sino que me parece que se acrecienta, eso lo que indican estas cifras”, añadió.