Paulina Vodanovic (PS) por reproches del PC ante salida de Lagos del Ministerio del Interior: “No estimo que tengan que avisarle al partido”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic abordó este domingo la polémica que surgió en el Partido Comunista, a causa de la salida del exasesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos (PC).

“Yo creo que no daba mucho más, ya se dijo todo lo que había que decir. Yo lo sinteticé diciendo que era mejor cuando los funcionarios antes entraban y salían de los gobiernos en silencio. Creo que uno tiene, y lo dijo también la ministra Tohá, que los cargos son decisión -la permanencia de ellos- del jefe, sea el Presidente, el ministro o el subsecretario o quien sea”, sostuvo en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

En ese sentido, acotó que “la presencia de cada una de las personas, responde a un momento, responde a una definición de equipo. Y el subsecretario (del Interior) Manuel Monsalve (PS) lleva bastantes semanas haciendo adecuación de sus equipos, así que no es algo que sea sólo respecto de Juan Andrés Lagos o sólo respecto del Partido Comunista”.

La timonel del PS también hizo alusión a la salida de esa repartición de dos funcionarios pertenecientes a su partido y negó que desde Interior se hayan comunicado con ella para comunicarle esta decisión: “Dos jefes de división además. Yo no estimo que tengan que avisarle al partido. A mí no me han avisado de los cambios, no corresponde. Las jefaturas obedecen, como digo, a una decisión, en este caso a un subsecretario que ha hecho adecuación”.

Al ser consultada sobre si Lagos era incómodo para el PS, la senadora contestó: “A mí no me gusta que se instale esto entre los partidos, como si hubiera una animosidad permanente. A veces hay posturas políticas que son públicas. Frente a la defensa del régimen de Maduro, nosotros estamos totalmente en contra. Y es algo que yo he dicho públicamente. Decir, como lo ha dicho el presidente de la República, que no hay una institucionalidad democrática fuerte en Venezuela, lo ha dicho el presidente y lo hemos respaldado”.

“Yo creo que aquí hay prerrogativas que son exclusivas, en este caso del subsecretario, que se ejercieran. Y cualquier discusión tiene que ser en ese ámbito, porque tampoco la contratación de él fue pública, y como no lo fue, yo creo que también su salida tiene que ser de la misma manera en silencio”, insistió.

Por otra parte, la timonel fue consultada por las declaraciones de su par en el PC, Lautaro Carmona, quien aseveró “no quiero imaginarme medidas anticomunistas, ni quiero imaginarme que no hay consideración con el Partido Comunista (PC)”, en un punto de prensa donde abordó la salida de Lagos.

Al respecto, Vodanovic dijo que “el anticomunismo es de otros sectores políticos, porque nosotros estamos hoy día en un permanente diálogo político con el Partido Comunista, todas las fuerzas de gobierno, incluida la Democracia Cristiana”.

“Yo no veo anticomunismo en ninguno de todos estos partidos políticos que tenemos diálogo con el Partido Comunista, con los que trabajamos en conjunto, con los que tenemos una lista y un pacto municipal a lo largo del país, donde vamos a apoyar a los candidatos comunistas donde corresponda apoyarlos. Y por lo tanto, desde el oficialismo, y más bien desde el progresismo, yo no veo anticomunismo”, concluyó.