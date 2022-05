Senadora Rincón (DC) asegura que campaña informativa del gobierno para el plebiscito de salida “indica una tendencia de voto”

El sábado 28 de mayo el gobierno del Presidente Gabriel Boric estrenó “Hagamos Historia”, una campaña de voto informado de cara al plebiscito del 4 de septiembre para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución, emanada de la Convención Constitucional.

En dicha oportunidad, se presentó una pieza audiovisual que se extiende por menos de un minuto, la cual aborda las diferencias sobre cómo se redactaron y elaboraron los diferentes textos constitucionales que han regido en Chile y califica el día del referéndum como “histórico”.

La senadora y jefa de bancada de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, -en diálogo con Radio Duna- compartió su análisis sobre la campaña impulsada por el Ejecutivo y, a su juicio, “incide o indica una tendencia de voto, lo que no me parece”.

“Sin lugar a dudas estamos viviendo un proceso histórico, pero no porque vaya o no vaya a aprobarse el texto propuesto por la Convención Constitucional, sino que porque Chile requiere un nuevo texto y la ciudadanía tiene que pronunciarse si le parece o no le parece”, precisó.

No obstante, aseguró que “cuando uno mira la campaña que el gobierno está desplegando no es informativa respecto de que hay que ir a votar, no, tiene una intencionalidad y eso a mí no me parece”.

Una vez estrenado el registro audiovisual, este lunes desde Chile Vamos y el Partido Republicano acudieron a la Contraloría General de la República -por separado- para ingresar requerimientos por una presunta “intervención electoral” a favor de la opción Apruebo.

Al respecto, la senadora DC señaló que la acción de la oposición es “legítima” y explicó que será el ente fiscalizador quien determine si existe o no intervencionismo.

Sin embargo, puntualizó que “aquí tanto el documento del Servel como la campaña del gobierno tratan de inclinar la balanza hacia un sentido, y yo creo que aquí debiera informarse del proceso, que hay dos opciones, ambas legítimas, y que la ciudadanía tiene que informarse de cuál es el texto que va a aprobar o rechazar”.

“La decisión el 4 de septiembre no es entre la (Constitución) del 80 o la Convención, la del 80 quedó superada, y eso absolutamente con el plebiscito que inició el proceso constitucional. La decisión del 4 de septiembre es si nos gusta o no nos gusta, si vamos a decirle sí o no al texto que nos propone la Convención”, sentenció.