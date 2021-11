Senadora Rincón asegura que poner cuarto retiro en tabla “no depende de mí”, y senador Insulza dice que “hoy o mañana habría un texto de acuerdo”

El cronograma de tramitación para el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, continúa en vilo.

Ayer martes, los senadores de oposición, el independiente Pedro Araya (presidente de la comisión de Constitución) y Alfonso de Urresti (PS), interpelaron a la Mesa de la Cámara Alta, llamando a apresurar su tramitación.

“No hay ninguna excusa para que el Senado siga dilatando la votación del proyecto de ley de cuarto retiro. Creo que el país necesita saber qué senadores y senadoras están a favor de avanzar en esta iniciativa y quienes están en contra”, señaló el primero. “Espero que la presidenta, Ximena Rincón, cumpla lo que acordamos la semana pasada, de poner en discusión en la sala el proyecto este martes o este miércoles, poder votarlo en general. (...) No puede seguir dilatándose esta situación. No puede seguir eludiéndose la responsabilidad”, agregó De Urresti.

Si bien ayer se reunieron en comité del Senado, no se llegó a acuerdo, por lo que continúa la incertidumbre respecto a la fecha en que la moción sea vista en la Cámara Alta. “No se ha logrado construir acuerdo sobre los temas pendientes y mañana como mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de comités para la votación de la próxima semana. Vamos a proponer como mesa la votación del cuarto retiro para el martes”, dijo la presidenta Rincón tras la cita.

Con todo, para este miércoles a las 15.15 horas se espera una nueva reunión de comités, instancia en la que se presentará la propuesta de discutir la iniciativa el próximo martes 9 de noviembre, o bien, llegar a un acuerdo para revisarlo esta semana.

“Vamos a tomar una decisión para votar el cuarto retiro de aquí al martes. Pero si los comités quieren votarlo el día de hoy, se someterá a votación el día de hoy”, dijo la senadora Rincón desde el Congreso. “Se deben despejar todo tipo de dudas. Si el proyecto no está en votación no es por decisión mía. Aquí es bueno que se transparenten las cosas. Esto lo sabe el senador De Urresti, quien ha hecho graves acusaciones en contra mía”, añadió la presidenta de la comisión de Hacienda.

“Para que se vote hoy día se necesita unanimidad, porque hay que cambiar el orden de la tabla. Y eso no se logró ayer en la reunión de comités. Para que se vote el martes tenemos como Mesa que proponerlo y fijar la tabla con las mayorías que tenemos en comités”, precisó la parlamentaria.

“Esto no depende de mí, depende de construir acuerdos y voluntades que permitan tenerlo en la tabla. Pero insisto: de acuerdo a nuestra propuesta, debiese ser el martes, y si hubiese un cambio de posición y unanimidad para cambiar la tabla de hoy, sería este miércoles”, aclaró Rincón.

Esta mañana, en conversación con Radio Universo, el senador José Miguel Insulza (PS), manifestó que “esta ley no nos gusta, y como está, no va salir, no la vamos a aprobar. Estamos trabajando ahora muy tranquilamente o sobriamente respecto a qué cambios le queremos hacer”.

“Lo que plantea Carlos Montes y otros senadores, es que quieren ver esas modificaciones y después aprobar en general. Eso es lo que debería resolverse de aquí a mañana o pasado. Lo de Carolina Goic es más difícil”, dijo el senador Insulza a propósito de las declaraciones del también socialista Carlos Montes y su negativa de aprobarlo en los términos actuales, y el rechazo directo a la moción por parte de la demócrata cristiana, Carolina Goic.

“En mi caso estoy trabajando en ello, no me gusta mucho hablar de las cosas cuando no están hechas. Creo que ya hoy o mañana habría un texto de acuerdo que agrupe a un número importante de parlamentarios, pero veo más difícil a Carolina Goic. Hoy no, porque hay varios senadores que no están y se requiere acuerdo con la derecha también, nosotros (la oposición) somos solo 24. Con cambios, yo estoy dispuesto a aprobarlo”, dijo Insulza.

Consultado por algunas de las modificaciones que podrían aplicarse al proyecto por medio de indicaciones, Insulza adelantó: “Diría que va venir con impuestos, topes máximos y algunos cierres constitucionales para que no se vuelva a repetir esta situación. Los cambios tienen que ver no solo con el cuarto retiro, si no también con cambios inmediatos al sistema de pensiones. Es un compromiso para dictar normas que están ahí. Y la ley corta aún no se ha puesto en tabla. Nosotros queremos abrir el camino a los cambios en el sistema de pensiones”.

Sobre la dificultad para llegar a acuerdos en torno a su programación de fecha en tabla, el senador Insulza apeló a procesos que no se cumplieron por parte de la Comisión de Constitución: “El senador Latorre planteó que el proyecto tiene muchas dificultades tal como está, y sugirió discutirlo en comisión en general y particular, pero lo mandaron a sala en general sin ningún cambio. Eso molestó a muchos de nosotros, que pedimos que la comisión hiciera lo que tenía que hacer: revisar la ley y hacer las modificaciones necesarias. Se han perdido dos semanas en esto, una lástima”, concluyó al respecto.

Por su parte, el senador Montes expresó escuetamente a la prensa que “han habido distintos textos de distintos lados” y luego añadió: “Con los términos que se han planteado, hay que avanzar”, declaró evitando dar una respuesta definida.

Diputados de oposición amenazan con no tramitar ningún proyecto que venga del Senado hasta que cuarto retiro esté en tabla

Esta mañana, el diputado Raúl Soto (PPD), junto a los parlamentarios Marcos Ilabaca (PS), Alejandra Sepúlveda (FVRS), Iván Flores (DC), Leonardo Soto (PS) y Marcela Hernando (PR); convocaron a un punto de prensa llamando a acelerar la tramitación del controvertido proyecto.

“El Senado de la República se ha transformado en una vergüenza nacional. No son capaces de ponerse de acuerdos en comités para poner en tabla una urgencia nacional que está exigiendo la ciudadanía con carácter de urgente, como es el cuarto retiro”, dijo Raúl Soto, quien asumió la vocería.

“La actitud del Senado es inhumana, inentendible y es cobarde. Comparto que la razón que hay detrás es cobardía. (...) No se puede seguir dilatando y postergando. Ojalá haya consenso para que este proyecto se apruebe tal cual lo despachamos desde la Cámara, porque es un proyecto redondo y completo”, añadió.

“Si no están los votos hoy, esa no es razón para dilatar y reírse en la cara de la gente. Porque eso es lo que están haciendo los senadores, se están riendo en la cara, burlándose de los chilenos y chilenas”, sentenció el diputado PPD. “Yo creo que la situación es tan grave, que la Cámara de Diputados no debería tramitar ningún proyecto que venga desde el Senado hasta que los senadores pongan en tabla y voten el cuarto retiro”