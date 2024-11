Senadora Vodanovic evita referirse al manejo del gobierno sobre la denuncia por acoso sexual contra el Presidente Boric

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó la mañana de este miércoles la denuncia por difusión de registros de imágenes privadas y acoso sexual ingresada en contra del Presidente Gabriel Boric.

En una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera, la timonel oficialista señaló que “la formación de abogada es respetar la institucionalidad, es dejar que sean las instituciones autónomas como lo es la Fiscalía, las que determinen si existen méritos suficientes para hacer una formalización”.

“Hoy día, formalmente, el Presidente no tiene una comunicación de porqué se le investiga. Por lo tanto, creo que especular acerca de hechos de los que yo al menos no tengo conocimiento, yo no conozco la denuncia, no conozco los motivos fundantes de la denuncia, sino más bien lo que conocemos son correos de hace diez años (...) no tengo más conocimiento que el de los medios y por lo tanto hay que esperar que se pronuncie la institución que investiga, que es el Ministerio Público”, agregó.

Así las cosas, fue requerida sobre si a las mujeres que denuncian delitos de connotación sexual hay que creerles de entrada, Vodanovic respondió: “Yo creo que en general no solo a las mujeres, sino a quienes ejercen acciones judiciales lo hacen porque creen tener fundamentos suficientes para hacerlo, de manera tal que descalificar la acción por el solo hecho de su ejercicio a mí no me parece que sea lo que corresponde, por lo tanto cuando uno dice que las instituciones funcionen precisamente está aludiendo a eso”.

La ministra Camila Vallejo realiza una vocería en La Moneda por la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Dicho eso, la senadora reiteró que “lo que conocemos son dichos de la propia denunciante conocemos correos de hace 10 años entonces es bien difícil poder formarse una opinión y creo que además no corresponde, a mí como senadora no me corresponde emitir un juicio, como presidenta de un partido no me corresponde emitir un juicio porque los únicos que pueden emitir juicios respecto de esto son los órganos competentes”.

Luego, al ser consultada sobre la criticada vocería que dio la ministra Vallejo para abordar el caso, Vodanovic contestó que “sostener la inocencia es una cosa que a mí me parece que está bien, pero yo repito yo soy abogada y como abogada soy muy cauta en esto de no descalificar las acciones aunque esas acciones eventualmente carezcan de fundamento”.

“No soy yo quien tiene que asesorar a la SECOM, digamos, en primer lugar así que no voy a dar juicios acerca de si es bien, mal o tienen que cambiar la situación no me compete, yo soy senadora y lo que puedo hacer es buscar antecedentes, digamos desde lo legislativo, de si podemos mejorar ciertas normas por ahí podría irme a votar es senadora”, cerró Vodanovic.