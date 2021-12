Sesión en Cámara de Diputados fracasa por falta de quórum: llegaron 46 y el mínimo era 52, los ausentes serán multados

Una tensa jornada se vivió esta mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados. A las 10:00 horas de este martes, los parlamentarios estaban citados a sesionar y votar los proyectos en tabla, entre ellos, la ley Juan Barrios.

Sin embargo, la labor legislativa no pudo iniciarse por falta de quórum y la sesión fracasó. Hasta el Congreso solo llegaron 46 diputados y el mínimo para comenzar la discusión correspondía a 52 miembros de la Cámara.

Quienes sí asistieron debieron firmar un acta para certificar su presencia y los ausentes arriesgan una multa de, al menos, $70 mil pesos. Tras la suspensión, se citó a una sesión especial para las 12 del mediodía.

Reglamento, multas y justificaciones

De acuerdo al artículo 232 del reglamento de la Cámara, “si a la hora fijada para abrir la sesión no existe quórum en la Sala, se esperará a los diputados por diez minutos”. Si estos transcurren y aún así no se reúne el mínimo de asistentes se volverá a llamar por cinco minutos más. En caso de que nuevamente no se logre el número exigido de parlamentarios, “se declarará fracasada la sesión”.

Cuando lo anterior ocurre, el secretario tiene el deber de certificar lo ocurrido y “pasará la nómina de diputados inasistentes a la Tesorería, para los efectos de la multa correspondiente”.

Entre quienes no se presentaron hoy y podrían ser sancionados económicamente se encuentra el diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric (CS). Si bien el parlamentario había solicitado permiso sin goce de sueldo por tres semanas a fines de noviembre, solo le quedaban 3 medios días para ausentarse de manera justificada, ya que había hecho uso de otros previamente. Al respecto, el abanderado de Apruebo Dignidad determinó no asistir al Congreso hasta después del 19 de diciembre, fecha en que se realizará la segunda vuelta presidencial.

Quienes se suman a la lista de sanciones y no presentaron justificativo para ausentarse son Gabriel Ascencio (DC), Karol Cariola (PC), Álvaro Carter (Ind.), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Camilo Morán (RN), Camila Flores (RN), Cristina Girardi (PPD), Carmen Hertz (PC), María José Hoffmann (UDI), Jaime Naranjo (PS), entre otros.

Por otro lado, son diez los diputados que no serán multados por no asistir a la sesión de esta mañana, ya que presentaron permiso y son respaldados por el reglamento.

Entre ellos está el presidente de la Cámara Diego Paulsen (RN), Natalia Castillo (Ind.), Daniella Cicardini (PS), Giorgio Jackson (RD), Claudia Mix (Comunes), José Miguel Ortiz (DC), Catalina Pérez (RD), Guillermo Teillier (PC), Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (CS).