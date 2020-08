“Si no generamos unidad en la coalición difícilmente vamos a pedirle unidad a los chilenos”: Pérez insta a superar diferencias en Chile Vamos y adelanta que se buscará retomar reunión de coordinación

Retomar la resquebrajada unidad de Chile Vamos. Esa fue la tesis que desarrolló el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, al referirse al resultado de sus reuniones de trabajo con las directivas de los partidos de Chile Vamos, realizadas esta jornada.

Tras reunirse con las planas mayores de RN y la UDI en una oficina de La Moneda, y con la gente de Evópoli y el PRI vía remoto, Pérez señaló que ante todo, pidió a los partidos retomar un mecanismo de coordinación para trabajar en conjunto.

“Le he pedido a las cuatro directivas con las que me he reunido hoy día que nos ayuden, nos entreguen propuestas en el más corto plazo, para establecer un procedimiento, un mecanismo, una manera para volver a una reunión que pudiera llamarse comité político, pero que tenga como elemento central la eficacia de sus resultados, que el procesamiento de nuestras divergencias tenga como resultado una acción política eficaz”.

En sus palabras, Pérez deslizó la posibilidad de retomar las tradicionales reuniones de comité político los días lunes. Estas se suspendieron -mediante correo electrónico “hasta nuevo aviso”-, el pasado 9 de julio luego que 13 diputados de Chile Vamos -9 RN y 4 UDI- votaran a favor de la idea de legislar el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones. Una iniciativa que provocó una profunda división al interior de la coalición, entre quienes la respaldaron y quienes la rechazaron.

En el caso de la UDI, la crisis derivó en la renuncia de tres diputados (Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso), mientras que en RN, diez decidieron dejar su bancada en la cámara. El proyecto finalmente se aprobó también en el Senado, gracias a cinco votos de la coalición.

Junto con valorar el viaje de Pérez a la Araucanía, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, rescató de la reunión que “lo importante es generar una instancia de coordinación”. Por ello, se sumó a la idea de reeditar el comité político. “Probablemente esto puede ser a través de la reunión de los lunes o de una modalidad distinta, eso lo va a decidir él [Pérez], pero va a ser en concordancia con los partidos políticos”.

“Valoramos que el ministro se esté juntando con los partidos de manera separada -agregó la timonel gremialista-. Cada uno de nosotros tenemos una visión distinta, con muchas coincidencias, pero con matices respecto a como tiene que enfrentar el futuro”.

Por otra, parte, el ministro Pérez adelantó una nueva ronda de conversaciones, esta vez, con la oposición. “En los próximos días, distintos ministros y yo vamos a tener reuniones con actores de la oposición, con dirigentes de la oposición, con parlamentarios de la oposición, en ese mismo encargo de generar diálogos que nos permitan ser eficaces para poder enfrentar las necesidades de los chilenos”.

Al parecer, en palacio la premisa es que llegó la hora de los partidos. “La única manera de salir adelante es la unidad de los chilenos. Y la unidad de la coalición se enmarca en ese gran desafío”, dijo Pérez. “Si no generamos unidad en la coalición, difícilmente vamos a pedirle unidad a los chilenos”