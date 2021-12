Sichel anuncia respaldo a Kast y dice que candidato está dispuesto “a incluir y reforzar” condiciones que pidió para apoyarlo

“He podido hablar con Sebastián Sichel largo y hemos concordado, y él ha agradecido la disposición de sumarse a este proyecto político. Él nos ha hecho una serie de planteamientos políticos que están prácticamente todos incorporados, y parte de lo que fue su equipo está trabajando con nosotros”.

El primero en revelar que existió un diálogo fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien este jueves, durante un punto de prensa, reconoció que había conversado con la excarta presidencial de Chile Podemos Más.

Así, Kast agregó, escuetamente, que “agradecerle la disposición de trabajar en un proyecto común”.

El diálogo entre ambos -que se produjo durante la jornada de este jueves- ocurrió luego de que el lunes Sichel realizara una declaración condicionando su apoyo a que Kast adhiriera a nueve puntos que tituló como “principios democráticos”. La arremetida del exministro de Desarrollo Social generó incomodidad e incluso molestia entre miembros del comando de Kast, mientras en paralelo los partidos oficialistas presionaban para que se hiciera un encuentro.

Horas después de las palabras de la carta republicana, cerca de las 18.00, Sichel difundió una declaración pública. “He conversado hoy con José Antonio Kast y su equipo, quienes me han transmitido su absoluta disposición a incluir y reforzar en su programa los compromisos de los puntos enviados”, encabezó el escrito, agregando que “esos nueve puntos son claves para convocar a miles de personas que no se sienten representadas por la alternativa que incluye a la extrema izquierda. Existe un gran electorado de centro, centroderecha e independientes que está lejos del proyecto del Partido Comunista y no ve como alternativa viable la candidatura del sector que representa Gabriel Boric, pero que al mismo tiempo requiere certezas en temas fundamentales, como género, medioambiente, economía y derechos humanos”.

En esa línea, Sichel aseguró que “si bien nuestro proyecto es distinto, es necesario adoptar una posición por lo que está en juego en Chile”. Así, aseguró -sin mencionar directamente que votará por Kast-, que “desde el principio he manifestado que considero prioritario derrotar la amenaza del populismo de izquierda y comprometo mi voto para eso”.

Asimismo, finalizó el escrito señalando que “seguiremos manteniendo nuestra independencia y libertad de acción, y continuaremos trabajando para construir alternativas reformistas amplias que contribuyan a avanzar en cambios sin violencia. Agradezco a los independientes que pusieron todo su esfuerzo en esta candidatura y que cada día trabajan por un futuro en unidad, más justo y en libertad”.

El día de ayer, antes de publicar su declaración, Sichel -según su entorno- pidió opiniones a su círculo más cercano para ver el tenor y, según una versión, habría sido intencional no mencionar directamente en el texto que votaría por Kast.

Con esto, en el equipo del exministro transmiten que dan por cerrado el tema y que consideran que ya no es necesario que se concrete una reunión, como solicitaban los partidos. Esto, pese a que durante la mañana de ayer la vocera de la campaña de Kast, Macarena Santelices, sostuvo: “Entre hoy día y mañana debiera ser esa reunión con urgencia, porque son muchas más las situaciones que nos unen con Sebastián Sichel”.

En el entorno del exabanderado reconocen que para Sichel fue complicado hacer la declaración debido a que considera que el proyecto político de Kast es muy distante al de él. De igual manera, en el oficialismo dicen que si terminó manifestando una postura en su favor fue porque si le va mal en los comicios, el extitular de Desarrollo Social no quiere que le endosen a él esa responsabilidad.

Y pese a que en privado algunas voces oficialistas no compartieron la postura que adoptó Sichel, el secretario general de RN, Diego Schalper, sostuvo que “desde RN valoramos su apoyo hacia Kast”.

En todo caso, en paralelo ha habido acercamientos entre el antiguo equipo programático de Sichel y el de Kast. A cargo de la búsqueda de nuevos fichajes está el abogado Marco Antonio González, quien colabora en la coordinación programática. Así, se han sumado personas como Sylvia Eyzaguirre y Patricio Rojas al equipo económico, mientras que al área de salud hay cartas nuevas, como la exsubsecretaria Liliana Jadue o la exseremi Rosa Oyarce. También hubo negociaciones con el miembro del equipo de seguridad Ronald von der Weth.

Con todo, en el comando de Kast también buscan dar vuelta la página respecto de Sichel y destacan que durante esta semana lograron amarrar los apoyos del exabanderado Joaquín Lavín; los alcaldes Evelyn Matthei (Providencia) y Germán Codina (Puente Alto). Este jueves, además, se sumó el senador RN Manuel José Ossandón, quien durante la mañana de ayer manifestó a través de una declaración pública que “hay mucho en juego como para andar con medias tintas. La gente me conoce y sabe de mi trayectoria. Voy a votar por José Antonio Kast, porque hoy, en contraste con la candidatura de izquierda, es la mejor opción y porque tiene un liderazgo, consistencia, carácter y preparación para enfrentar temas importantes y sentidos para la ciudadanía”. Luego, señaló que Kast “debe dar garantías en temas esenciales”.

Matthei, quien se sumó a la primera línea de campaña, se espera que se tome días administrativos y haga giras por el país.

Hermetismo por Parisi

En el comando de Kast, en privado, aseveran que el foco de la estrategia no está puesto en convencer a Sichel para que haga campaña con ellos, sino más bien en llegar al electorado del exabanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi. Ahí, dicen, están concentrados los esfuerzos.

En esa línea, durante el viaje exprés de Kast a Estados Unidos, trascendió que se estaban haciendo gestiones para reunirse con él, lo que finalmente no se concretó. Y mientras el candidato no descartó un eventual apoyo en sus puntos de prensa, hasta el cierre de esta edición no se producía un anuncio.

En este contexto, durante la jornada surgieron algunos guiños entre ambos. Primero, Parisi publicó un tuit en que invitaba a Kast a participar de su streaming por redes sociales Bad Boys para la edición de este domingo a las 21 horas, lo que fue respondido a los pocos minutos por el propio abanderado de Republicanos en la misma red social: “Ahí estaremos”. Más tarde, Parisi le escribió: “Excelente. Nos vemos en #Badboys”.

Más tarde, Kast hizo más gestos hacia Parisi y tras un encuentro con gobernadores sostuvo que “yo voy encantado. Creo que tenemos muchas coincidencias en materias de desarrollo país, en el tema de la regionalización o la descentralización, en el tema de la mejor utilización del gasto público. Creo que tenemos muchas coincidencias; en el tema de migración regulada también tenemos coincidencias. Espero que sea un buen encuentro y que podamos sacar cosas claras que nos unan, más que las que nos puedan dividir”.

Luego, en un punto de prensa, al ser consultado sobre un eventual encuentro con el economista, continuó con sus elogios. “Sobre Franco Parisi, decir que él representa a un millón de chilenos, que son chilenos que confiaron en lo que él planteaba: atacar el tema de la corrupción, tener un Estado más eficiente, bajar la carga tributaria, hacerles llegar más beneficios a las personas y menos a los que han abusado de una cuota de poder”.

Una fuente del Partido Republicano, cercana a Kast, transmite que el abanderado podría dar señales en lo programático a Parisi recogiendo algunas de sus ideas con miras a sellar un apoyo, lo que podría producirse en el lanzamiento del “plan de gobierno” que está pensado que se concrete durante este fin de semana.

Desde el entorno de Parisi, en tanto, también mantenían hermetismo por una posible reunión y, al cierre de esta edición, no respondían si hubo o no un encuentro.