Sichel desmiente a alcaldesa Ríos por supuesto llamado tras ser agredido y recalca: “Esa deshonestidad me parece brutal”

El candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó la agresión que sufrió en la calle mientras grababa un video para su campaña.

El exabanderado presidencial fue atacado este martes en la comuna que lidera la frenteamplista Emilia Ríos. Según comentó el mismo Sichel, iba caminando por la calle cuando sintió un golpe en el cuello.

Tras darse a conocer el hecho, varias figuras políticas salieron a condenar la situación mediante sus redes sociales. Una de ellas, fue la jefa comunal ñuñoína, quien en su cuenta de X publicó: “La democracia se sostiene en el respeto a todas las personas, independiente de la posición política de cada cual. Sin ninguna duda condeno tajantemente la agresión recibida por Sebastián Sichel hoy, con quien me comuniqué personalmente para manifestarle mi rechazo a este tipo de situaciones”.

Así las cosas, esta jornada, el también exministro de Desarrollo Social salió a desmentir las palabras de la alcaldesa Ríos. No solo eso, acusó que la concejal Alejandra Valle le quitó importancia al hecho.

“Hay una suerte de relativización de la violencia, en definitiva, como método de resolver problemas, y ahí tenemos una tremenda responsabilidad los políticos, las figuras públicas (...) por eso me parece raro, voy a ser muy honesto, que la concejal Alejandra Valle ayer en el Concejo Municipal de dijera, ‘bueno si (Sebastián Sichel) es grande, ¿Qué importa?’. Cada vez que tú relativizas la violencia, lo que está haciendo es aumentando un grado de tolerancia, y si aumenta el grado de tolerancia, la sociedad finalmente se quiebra”, señaló en entrevista con Radio Agricultura.

En esa línea, recalcó que “ojalá todos transversalmente condenáramos la violencia”, y agregó: “También me preocupan ciertas declaraciones, como las de la alcaldesa Ríos que dice que condena la violencia y que habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter (hoy X) que había hablado conmigo, y esa deshonestidad me parece brutal”.

En ese sentido, el aspirante al sillón municipal sostuvo que “es rara la actitud que toma el Frente Amplio en Ñuñoa respecto a este hecho, que en vez de condenar de verdad, hacen más bien esta especie de simulación diciendo que lo condenan, pero a la hora de los que hubo, en el Concejo Municipal o en todos lados, no son honestos”.