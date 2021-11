Sichel: “No creo que tengamos que retroceder 40 años para tener seguridad y orden, ni retroceder en los derechos o libertades que ya ganamos”

14 días restan para las elecciones del 21 de noviembre. Una nueva jornada electoral que definirá a los parlamentarios y consejeros regionales, y a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta de la carrera presidencial.

Sin embargo, la antesala ha sido, a lo menos, inusual, ya que el pasado martes el candidato de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric, notificó tener síntomas de Covid, lo que lo obligó a él y a cinco candidatos a realizar cuarentena preventiva. Un resguardo que se hizo obligatorio tras la confirmación de un diagnóstico positivo para Sars-Cov-2 en su variante Delta, como se sabría finalmente el jueves.

Así, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Eduardo Artés (UPA), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), debieron continuar sus actividades de campaña de forma telemática hasta el próximo martes 9 de noviembre, cuando su cuarentena llegue a su fin.

En este marco, el candidato independiente por el oficialismo, Sebastián Sichel, conversó con Mesa Central sobre los metros finales en la carrera a La Moneda, las diferencias con el contendor del Frente Social Cristiano, y las rencillas con los partidos de su conglomerado que lo llevaron a llamar a la “libertad de acción” tras el descuelgue de parlamentarios de su sector.

“Hace dos martes estoy bastante liberado, me vi envuelto en peleas con gente que no quería respetar los acuerdos y estaba en peleas chicas todo el día, y la verdad es que lo que yo creo que me hizo ganar las primarias fue la capacidad de convocar a la gente de derecha, de centro derecha e independientes por un mismo proyecto político, y hablarle al ciudadano común respecto de lo que queremos hacer para Chile. Estoy mucho más concentrado en eso”, dijo Sichel tras ser consultado por esta separación con figuras del oficialismo.

“Me pasó que era un independiente que pudo no haber ido a las primarias, tuve que pelear para que me dejaran participar en el proyecto de centro derecha, pero un proyecto colectivo diverso sin caudillismo que diera gobernabilidad a Chile. Agradezco mucho a los partidos y candidatos que hemos dado forma a esto”, dijo reforzando su objetivo de convocar.

“Creo que el individualismo, el caudillismo, las ideas de un partido en particular, le hacen mal a la democracia y lo que tenemos al otro lado (José Antonio Kast) es un proyecto de un partido unipersonal que puede seguir fraccionando y le hace mal al país, le va muy mal al país cuando se sigue polarizando hasta el punto de generar desencuentros en vez de generar grandes mayorías”, criticó el exministro de Desarrollo Social.

Sobre una eventual segunda vuelta en la que Sichel no participe, el candidato aseguró que no va votar “en segunda vuelta ni por Provoste ni por Boric, porque creo que por buena fe o mala fe, o por indulgencia, han autorizado la violencia con proyectos de indulto y porque siguen creyendo que la única respuesta a futuro es el Estado. Creo que al revés, el Estado debe hacer bien su pega, pero con la colaboración de privados y el Estado debe generar justicia, no reemplazar el esfuerzo individual de las personas”.

Una respuesta que no dista en demasía respecto a José Antonio Kast: “Esa es una conversación que debemos tener cuando ocurra. Tengo plena fe de que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Y además tenemos diferencias de proyectos. Es inviable reducir la carga fiscal. Suena bonito decir que va a rebajar impuestos, pero no cuadra la caja. La segunda diferencia en lo del Ministerio de la Mujer, en el programa dice que quiere eliminarlo, luego que lo quiere fusionar con el Ministerio de Desarrollo. Yo que fui ministro de Desarrollo creo que es un retroceso”, dijo Sichel.

“Tengo diferencia fundamental (también) en cómo vemos el Cambio Climático, y también en cómo tratamos a las minorías. También habla de eliminar las tres causales de aborto. Yo no estoy con el aborto libre, pero sí creo en las tres causales como salida humanitaria, y no podemos dejar fuera a las diversidades”, agregó.

“Concuerdo con él (Kast) en que la prioridad es la seguridad y el orden, pero no es suficiente. (...) No creo que tengamos que retroceder 40 años para tener seguridad y orden o controlar la violencia, ni retroceder en los derechos o libertades que ya ganamos. Hay que proteger la libertad de enseñanza y de culto, pero hay que nivelar la cancha para las mujeres, personas con discapacidad, para adultos mayores”, agregó al respecto.

“Es urgente que hagamos eso en la centroderecha o vamos a parecer desconectados de una sociedad que implora que las comprendan, y no ser una élite que solo dice ‘violencia’, si no que ser un gobierno para la gran mayoría de los chilenos. (...) Espero ser yo quien encabece el proyecto de centroderecha, pero si es José Antonio Kast, estoy abierto a que hablemos los temas que mencioné para que se incorporen a su programa. Esas conversaciones son trascendentales en la centro derecha porque nos ponen en el siglo XXI y no en el siglo XIX”, concluyó en esta materia.

Sobre las encuestas, cuyo últimos sondeos posicionan a Kast y Boric como líderes, Sichel manifestó su alegría por la prohibición de divulgar estos a partir de hoy.

“Qué bueno que sacaron las encuestas, esto es como quien dice que predice terremotos y que nunca le achunta y lo seguimos repitiendo todos los días. (...) Espero que pasemos nosotros por una razón bien obvia: representamos una centroderecha moderna que puede construir puentes y que es responsable con lo que propone, sobre todo con Chile Podemos Más y quiero pedirle a la gente que vote por los candidatos de Chile Podemos Más porque con ellos se puede construir una mayoría que de gobernabilidad a Chile”, manifestó Sichel.

“Tengo todas las posibilidades de ganar porque creo que las encuestas muestran más la polarización que la gran mayoría silenciosa de chilenos que va a votar calladita y logra finalmente tomar una decisión responsable para Chile. Sí creo en un proyecto de centro de derecha que crezca hacia otros sectores con la capacidad no solo de demostrar que la extrema izquierda en chile es mala para el futuro, si no también cruzar puentes para dar estabilidad. Son los chilenos los que deciden y no las encuestas de las empresas”, concluyó.