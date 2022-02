Siches encabeza jornada de trabajo con futuros subsecretarios y jefes de gabinete: “Va a ser una reunión de camaradería y administrativa”

A catorce días del cambio de mando que se realizará el 11 de marzo y formalizará la asunción del Presidente electo, Gabriel Boric, los trabajos para preparar la llegada del nuevo gobierno a La Moneda continúan.

Con el objetivo de coordinar aspectos programáticos y ejecutivos de la instalación de la nueva administración, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, encabezará este viernes 25 de febrero una jornada de trabajo con quienes liderarán las subsecretarías y con los jefes de gabinete.

El encuentro se concretará en dependencias de la Universidad de Santiago (Usach), en Estación Central, a partir de las 8.00 horas. La casa de estudios reveló -el lunes de esta semana- que la próxima ministra del Interior hará uso de sus instalaciones en el marco de los preparativos para el cambio de mando.

Previo a que comenzara la reunión, la futura secretaria de Estado explicó que “el Presidente electo nos ha encomendando poder hacer una reunión con todos los subsecretarios y subsecretarias, como también con los jefes de gabinete”.

“Va a ser una reunión además de camaradería, también un poco más administrativa para poder contar algunos aspectos en donde ellos tienen que participar y, además, para que se conozcan. Nos interesa seguir consolidando el equipo de gobierno en miras de el inicio de nuestras funciones el 11 de marzo”, agregó.

También, adelantó que tras consolidar el trabajo de esta semana en materia de migración, “la próxima esperamos abocarnos al tema Wallmapu y la subsiguiente en materia de seguridad”.

Jornadas de trabajo

El encuentro de hoy se da luego de que Siches, junto a su equipo -el futuro subsecretario de Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Miguel Crispi-, sostuvieran el jueves dos reuniones para abordar los desafíos respecto a la crisis migratoria en el norte y lo que será su labor en la cartera. Primero se reunieron con los tres gobernadores de la Macrozona Norte -Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta- y, posteriormente, con los principales alcaldes de la zona.

En tanto, también en el marco de la situación migratoria, el miércoles Siches se reunió con funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros para monitorear el estado en la frontera norte.

Sobre la continuidad del Estado de Excepción que rige en la zona norte, esta mañana indicó que “lo hemos abordado”. “Ya en materia de norte lo he podido conversar con el Presidente electo, estoy esperando su retorno para poder transmitirle lo que conversamos con los actores de las regiones implicadas”, agregó. Tras la reunión de este jueves, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (PL), aseguró que “uno de los compromisos de la ministra es que llegado el gobierno entrante, no quitará el Estado de Excepción”, sin embargo precisó en que no será la única estrategia de la administración entrante.

Por otro lado, esta semana además se concretaron las primeras bilaterales entre ministros entrantes y salientes de La Moneda. El lunes, de hecho, Siches se reunió con el actual titular de Interior, Rodrigo Delgado, en La Moneda. Sobre la continuidad de estos encuentros, explicó hoy que “dejamos a parte de nuestro equipo encomendado para poder terminar el traspaso de información y vamos a tener una segunda reunión más protocolar para hacer y pasar revista a los compromisos que fijamos en la primera de ellas”.

Durante estos días, también se realizó la primera jornada de trabajo entre los futuros secretarios de Estado del comité político de Boric y partidos de Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, quienes conformarán el próximo gabinete.