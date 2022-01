Intervención de Marcel y presentación de Dammert como jefa de asesores marcan primer consejo de gabinete de Boric

“Sabemos que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero no olvidemos que el sentido de la pega que estamos haciendo es mejorarle la calidad de vida al pueblo de Chile, con el pueblo de Chile, por eso la frase que decía cuando presentamos a los ministros de escuchar el doble de lo que hablamos tiene que ser cierta y cada acción que realicemos va a impactar en una persona que seguramente no vamos a conocer, pero le puede cambiar la vida para mejor. Ese es el sentido más profundo de lo que estamos haciendo”.

Ese fue parte del mensaje que la mañana del viernes entregó el presidente electo, Gabriel Boric, para dar inicio al primer consejo de gabinete de su futuro gobierno, que reunió a sus 24 ministros y a todos los partidos y movimientos que sustentarán su administración.

“Nos vamos a encontrar con muchos obstáculos y dificultades”, agregó el presidente electo en su discurso de apertura de la cumbre realizada en la Casona Cañaveral, en Huechuraba. Un encuentro que también estuvo marcado por la intervención del futuro titular de Hacienda, Mario Marcel -quien apareció por primera vez luego de ser designado en el cargo tras contraer Covid- y por la presentación de Lucía Dammert como jefa de asesores del Segundo Piso (ver página 24).

El hito, además, marcó el primer encuentro entre Apruebo Dignidad y el bloque del Socialismo Democrático, colectividades que el futuro mandatario sumó a su pacto de gobierno para asegurar mayorías parlamentarias y cuya inclusión al gabinete realzó algunas tensiones entre ambos mundos. A la cita llegaron los presidentes del PC, Guillermo Teillier; de Comunes, Ka Quiroz; de RD, Margarita Portuguez; del PS, Álvaro Elizalde; del PPD, Natalia Piergentili; del PL, Patricio Morales; del PR, Alberto Robles; los representantes de Convergencia Social, Francisca Perales; FRVS, Flavia Torrealba; de Unir, Marcelo Díaz, y de Acción Humanista, Tomás Hirsch.

En la cumbre, los futuros ministros abordaron la estrategia y el plan de gobierno para el primer año de la administración. La mayoría arribó pasadas las 8.10 en una van que partió desde la sede del equipo presidencial en calle Condell, en Providencia. Luego se agruparon en distintas mesas, desde donde escucharon a los ministros del comité político y otros personeros que se perfilan para ejercer roles clave en La Moneda.

Quien ofició como maestra de ceremonia fue la futura titular del Interior, Izkia Siches. La doctora, aseguran presentes, dio la bienvenida y, en más de una ocasión, les recordó a los miembros del gobierno que había café disponible para ellos.

Una de las primeras en hablar después de Boric fue la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo. La diputada comunista -junto a la jefa de prensa, Tatiana Klima- abordaron la estrategia comunicacional del gobierno. Ese mensaje luego lo reforzó Carlos Durán (CS), quien lideró esa área durante la campaña y podría sumarse a Dammert en el Segundo Piso.

A través de un Power Point, el sociólogo planteó algunos de los desafíos y oportunidades para la futura administración y los cambios culturales que se estarían abriendo en el país. Según explican, el líder de estrategia se habría referido -a través de algunas encuestas- a las expectativas que tiene la ciudadanía en algunas áreas clave, como la delincuencia.

Marcel: “Preparémonos bien para que el 2023 podamos dar un salto”

Después del break de almuerzo tocó el turno de una de las intervenciones más esperadas. El futuro titular de Hacienda, Mario Marcel, planteó algunas de sus perspectivas económicas y habló del trabajo que está preparando de cara al debut del gobierno.

En ese sentido, el expresidente del Banco Central se refirió a la incertidumbre que atraviesa el país y a una de las prioridades de su gestión: la reforma tributaria. “Hay una parte de esa incertidumbre que se va a disipar, a mi entender, más o menos sola y que tiene que ver con el proceso constitucional. Cuando termine (...) vamos a saber exactamente qué se va a proponer a la ciudadanía para su aprobación”, sostuvo el ingeniero comercial.

Y agregó: “Hay otras fuentes de incertidumbre sobre las cuales nosotros podemos incidir y, por supuesto, una de ellas tiene que ver con la reforma tributaria que está definida como una de las prioridades del primer tiempo”.

En esa misma línea, el economista les pidió su colaboración a los presentes y marcó el 2023 como el año en que se deberían materializar las políticas y las reformas del plan de gobierno. “No nos asustemos con un 2022 en que en un mes tengamos una cifra negativa, porque vamos a haber terminado muy alto este año, pero sobre todo preparémonos bien para que el 2023 sea un año en el cual podamos dar un salto importante en términos de materialización de políticas, de reformas que hemos propuesto y de movilización de recursos y de mayores perspectivas para la inversión y todas aquellas cosas que vitalizan más la economía”, concluyó, generando aplausos entre los presentes.

Jackson presenta plan de gobierno

Luego de Marcel fue el turno de la mano derecha del presidente electo, Giorgio Jackson. El futuro titular de la Segpres y quien estará a cargo de buscar la estrategia legislativa del gobierno se refirió al programa que sustenta a la administración de Boric.

En su mensaje, Jackson también llamó a la unidad de los distintos sectores que hoy congrega el gobierno del militante de Convergencia Social y aseguró que para la administración era crucial ordenarse detrás de las propuestas y reformas que impulsarán.

En ese sentido, sostienen las mismas fuentes, el parlamentario detalló las medidas que forman parte del plan de gobierno que presentó la administración de Boric.

Mientras la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género y quien también formará parte del comité político, Antonia Orellana, exponía sobre las políticas de género, la vocera Vallejo daba cuenta de los avances de la jornada y confirmaba los nombres de otras autoridades que entrarán a la segunda línea del Ejecutivo.

Tal como había adelantado La Tercera, al encuentro también llegaron los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve (PS); de la Subdere, Miguel Crispi (RD), y de Hacienda, Claudia Sanhueza (RD). También se sumó la futura subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos.

Además del anuncio de Dammert como jefa de asesores, durante la primera cumbre del futuro gobierno se confirmó el nombre de la coordinadora del programa, Javiera Martínez (RD), para encabezar la Dirección de Presupuestos (Dipres).

“Hemos tenido una jornada de trabajo muy fraterna, donde todos hemos puesto en el centro la relevancia de la cohesión de este equipo de trabajo, que entiende, además, que su diversidad es un valor (...). Ha sido una jornada donde también hemos resaltado la importancia del rol que va a jugar cada ministro, entendiéndose como complemento en un equipo que es mayor”, sostuvo Vallejo, cerca de las 5 de la tarde.

Hasta el cierre de esta edición, los dirigentes seguían desarrollando el último punto de la programación: funcionamiento del gobierno y de los ministerios. La idea, aseguraban en el equipo presidencial, era cerrar la jornada pasadas las 20.30 horas con una “convivencia” y un vino de honor.