Socialismo Democrático y DC se unen a críticas contra Jara por no calificar a Cuba como una dictadura

Las declaraciones sobre Cuba de la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, han dejado en evidencia –otra vez– las diferencias de la tienda con el resto del oficialismo, especialmente con el Socialismo Democrático.

En concreto, en conversación con CNN la exministra del Trabajo defendió que “hay un régimen autoritario en Venezuela”, pero en Cuba hay “un sistema democrático distinto del nuestro”.

Pese a que en la alianza gobernante han llamado a realizar primarias que incluyan hasta la Democracia Cristiana (DC), el timonel de la falange, Alberto Undurraga, se negó a pactar con los comunistas. Y ahora, tras los dichos de Jara, ese rechazo a los lineamientos del PC va en aumento.

Lo que recalcó Undurraga a propósito de los dichos de Jara: “En Cuba, al igual que en Venezuela, no hay democracia. Hay presos de conciencia, se persiguen a los activistas, no hay libertad de expresión, no hay elecciones libres e informadas. Eso no es democracia. Esa es una más de las diferencias que tenemos con el Partido Comunista“.

En el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó que “Cuba no es una democracia, es una dictadura. Y Pinochet no fue un presidente, como dice Kaiser y Kast, fue un dictador. Siempre será positivo que las cosas se les llame por su nombre”.

Desde la misma tienda, el parlamentario Jaime Naranjo reforzó que “no ha sido una buena carta de presentación de Jeannette Jara. Iba muy bien, pero aquí claramente se equivocó“.

En el Partido por la Democracia (PPD), el subjefe de la bancada PPD-independientes, Héctor Ulloa, aseguró que la candidata “expresa un sentir del Partido Comunista, que desde nuestro punto de vista no corresponde a la realidad que vive el pueblo cubano”.

“Creemos que como Socialismo Democrático hay que decir las cosas sin ambiguedades en este tema”, zanjó.