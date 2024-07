“Soy técnicamente escéptico”: diputado Winter discrepa con propuesta de Insulza de decretar Estado de Sitio en la RM

El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, abordó la crisis en materia de seguridad y la solicitud de Estado de Sitio en la que señaló que no está de acuerdo por temas “técnicos”.

Esto debido a la petición del senador socialista José Miguel Insulza al gobierno de decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana, tras el registro de al menos 15 homicidios en la zona hasta la tarde de este martes.

El parlamentario de Frente Amplio indicó que, desde su perspectiva, para tomar esa decisión se debe “escuchar a los expertos”. Asimismo, respecto a la petición para desplegar militares en la RM afirmó que es “técnicamente escéptico”.

“Pero no porque considere que no es lo suficientemente grave”, aclaró, añadiendo que: “Yo no me niego por principios ni nada parecido, sino que tiene que haber una argumentación lógica”.

En esa línea, aseveró que “la situación es extremadamente grave”, y que hay que entrar en una “carrera” de propuestas, “diagnósticos correctos” y soluciones conjuntas.

El diputado Winter agregó que “haya o no militares en las calles, para mí no es un asunto de principios. Es una discusión que tiene que ser práctica. Es una discusión que tiene que ser técnica. Es una discusión en donde los expertos tienen que explicar por qué esa medida hace que bajen los homicidios”.

Fue así que al comparó las situaciones entre las regiones Metropolitana y de La Araucanía afirmando que en esta última si ha servido la medida, pero que las características del crimen entre ambas zonas “son distintas”.