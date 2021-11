Subsecretario Galli descarta intervencionismo electoral en apoyo de ministro Figueroa a José Antonio Kast: “Como gobierno nosotros no somos mudos”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, descartó que exista intervencionismo electoral en el hecho de que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sincerara su apoyo al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, que enfrentará en segunda vuelta el 19 de diciembre al diputado Gabriel Boric, abanderado del bloque opositor Apruebo Dignidad.

En entrevista con La Tercera, el titular del Mineduc aseguró que en el balotaje “el gobierno no puede ser neutral” y que “Kast representa un ideario de mayor libertad”.

Consultado este martes, si es que en la decisión del secretario de Estado de transparentar su posición había intervencionismo electoral, Galli lo descartó.

“Claramente no hay. Cuando el gobierno defiende las posturas que ha presentado al Congreso, ha presentado a la ciudadanía y critica aquellas que considera malas para el país, no hay intervencionismo electoral”, afirmó el subsecretario del Interior durante el balance de seguridad semanal que se realiza con autoridades de Carabineros.

En ese sentido enfatizó que “lo que hay y que le corresponde al gobierno, lo que responde a personas que estamos dedicados al servicio público y defendemos determinados principios, es defender esos principios porque los creemos favorables para la ciudadanía”.

Galli recalcó que “como gobierno nosotros no somos mudos y eso no lo digo yo, lo dijo la vocera de la expresidenta (Michelle) Bachelet en un contexto similar a este. Nosotros no somos mudos, el gobierno tiene una postura, ha hecho propuestas al Congreso, al país y cree naturalmente que esas propuestas son las correctas para los chilenos”.

“Corresponde al gobierno defender cuáles son los principios que hay detrás de sus propuestas y por lo tanto defender sus propuestas y en todo caso hablarle con honestidad a la ciudadanía”, sostuvo.