Subsecretario Monsalve y lío de platas: “Los hechos que se están investigando son constitutivos de corrupción”

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó en Radio Duna los casos que están siendo aún investigados por el Ministerio Público tras el lío de platas en convenios otorgados a fundaciones por reparticiones públicas. Junto a esto, también se refirió acerca de las fuertes críticas que han surgido desde el PS en torno al tema.

Consultado sobre los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien durante la jornada de ayer habló directamente de la existencia de “actos de corrupción”, Monsalve indicó que efectivamente era el término adecuado.

“Los hechos que se están investigando son hechos constitutivos de corrupción, la investigación podrá finalmente determinar, pero ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando de conflictos de interés, estamos hablando eventualmente de fraude a recursos públicos. Eso es lo que se está investigando, y por tanto, claro, lo que se está investigando es eventualmente hechos de corrupción”, afirmó la autoridad.

Asimismo, indicó que era “muy importante” la celeridad y rigurosidad con la que los gobiernos enfrentan hechos de esta naturaleza, ya que con esto las personas pierden confianza en las instituciones del Estado y en el gobierno, “y la confianza en una democracia es determinante para poder gobernar, pero también para llevar adelante las iniciativas que resuelven los problemas de las personas”.

Sobre por qué aún no se han querellado por el caso de Democracia Viva, y las críticas que han surgido al respecto, el subsecretario indicó que lo primero que hizo el gobierno fue solicitar querellarse al Consejo de Defensa del Estado, porque es una institución autónoma y su obligación es representar los intereses del fisco.

“El Consejo de Defensa del Estado persigue responsables que pueden estar fuera del gobierno o dentro del gobierno, por eso tiene autonomía para perseguir eventuales delitos que afecten al patrimonio fiscal”, afirmó. “El segundo efecto que hay que valorar -una vez que terminen los sumarios- es que una vez que se querella el Consejo de Defensa del Estado, inhabilita a las instituciones del Estado a querellarse por la misma causa. Y por tanto hay una decisión al inicio que es la querella del Consejo de Defensa del Estado que representa los intereses del Estado”.

En este sentido, indicó que la críticas que han surgido en torno a esto es “injusta”, ya que “los intereses del Estado y por lo tanto los intereses de los ciudadanos están representados” en la querella del CDE.

Subsecretario Monsalve y críticas del PS por lío de platas: “No comparto ninguna de esas frases”

En cuanto a las críticas que han surgido desde el PS al gobierno por lío de platas, Monsalve afirmó que “no compartía” ninguna de esas frases.

“Yo creo que siempre hay espacio para la crítica, para eso existe, por lo demás, un órgano autónomo, que es un poder autónomo del gobierno, que es el poder legislativo, para eso también están los partidos políticos, pero son frases descalificatorias”, sostuvo.

Según indicó el subsecretario, “en la política uno tiene que ser muy duro en la crítica, pero tiene que ser muy respetuoso con las personas y con las instituciones”.

“Cuando hay problemas graves, las instituciones tienen que construir soluciones, no solo críticas. Y yo por lo tanto creo que a las críticas hay que sumarle propuestas de soluciones, y yo creo que ahí todavía hay un vacío”, sostuvo.

Junto con esto, agregó que a su parecer “hay ciertos errores en las críticas”.

“Seamos francos, si uno mira los últimos tres o cuatro gobiernos, en particular los últimos tres, incluyendo este, nadie podría decir que los gobiernos no han enfrentado problemas muy graves, muy severos, muy complejos, muy difíciles de resolver”, explicó, añadiendo que si bien es legítimo criticar lo que ha ocurrido, “hacer de eso una crítica al conjunto de las políticas del gobierno y al conjunto de la gestión del gobierno me parece completamente injusto”.

En esta línea, indicó que preferiría que las críticas no surgieran del PS.

“Me gustaría que no fueran socialistas, preferiría que las críticas duras fueran de la oposición. No digo que el oficialismo tenga que tener una mirada condescendiente, tiene que tener una crítica dura, respetuosa, tiene que tener también espíritu de colaboración y también tiene que tener espíritu de propuesta para resolver los problemas que está enfrentando el gobierno”, concluyó.