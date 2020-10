“Tengo algún grado de optimismo": Monckeberg dice que mantiene la “esperanza” de que “no estén las mayorías” para que acusación contra Pérez no prospere

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, abordó la acusación constitucional contra el titular de Interior, Víctor Pérez. La autoridad sostuvo que aún “ve un atisbo de racionalidad en la oposición” y que mantiene la “esperanza” de que no estén las mayorías en la Cámara para que el libelo avance.

El texto será ingresado este jueves cerca del mediodía, según confirmaron los jefes de bancada del sector. La ofensiva contra el exsenador se reactivó el fin de semana luego de que un menor de edad resultara lesionado, según la Fiscalía, tras ser empujado por un carabinero al lecho del Río Mapocho desde el Puente Pío Nono.

En conversación con Radio Infinita, Monckeberg dijo que “ve un atisbo de racionalidad en la oposición”. “Se unen en torno a temas como rechazar algunos proyectos de ley o en torno a algún grado de acusaciones constitucionales, pero no son capaces de ponerse de acuerdo para llegar a un pacto electoral, lo que los hace estar muy divididos y es una muestra de las diferencias que existen adentro”, explicó.

“Creo que todavía existe algún grado de racionalidad en torno a esta acusación y siempre está la esperanza que no esté la mayoría para avanzar en la acusación y ese es el trabajo que hay que empezar a hacer una vez que se presente. Ahí hay que empezar a trabajar a persuadir a los distintos parlamentarios respecto a su decisión (....) Tengo algún grado de optimismo”, expresó la autoridad.

“Nos estamos acostumbrando a este tipo de amenazas”

Ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, transmitió su “preocupación” al ministro Pérez, luego de las amenazas y hostigamientos que ha recibido Ximena Chong, la persecutora que formalizó al uniformado involucrado en la caída de un adolescente al río Mapocho e indaga un supuesto encubrimiento del caso.

En particular, a la fiscalía le inquieta que la PDI detectara que un sujeto en moto que ayer había rondado la casa de la persecutora fuese un teniente coronel de Carabineros. El oficial justificó su actuar señalando que al percatarse de un desperfecto en su motocicleta, debió desviarse de su ruta habitual en busca de un taller mecánico.

Consultado por este tema, Monckeberg sostuvo que “todo tipo de amenazas son intolerables, como las amenazas que se le producen a un sinnúmero de autoridades a través de redes sociales, amenazas de muerte, y muchos no hacen nada, no lo plantean, no lo denuncian”.

En este sentido, manifestó su “condena absoluta” y agregó que espera “que se investigue con la misma fuerza que el Ministerio Público investiga este tipo de denuncias y amenazas y las hace públicas, tiene que tener el mismo estándar contra amenazas que reciben otras autoridades”.

Monckeberg aclaró que “no está disminuyendo” las amenazas que fueron denunciadas por la fiscal Chong, pero advirtió que “nos estamos acostumbrando a este tipo de cuestiones”. “Como gobierno, desde el momento en que se nos plantea y pone sobre la mesa este tipo de situaciones, (...) obviamente toma las decisiones" pertinentes.