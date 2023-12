“Tengo pactos con el narco”: vicepresidente del PS sale a aclarar polémica frase

Durante la mañana se desarrolló el seminario “¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia”, organizado por la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano, y por Rumbo Colectivo.

Junto a la exmandataria participaron los timoneles de Revolución Democrática, Diego Vela, y del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, además del vicepresidente del PS, Arturo Barrios.

En ese marco, el representante socialista emitió una polémica frase al iniciar su intervención: “Tengo pactos con el narco”, dijo, al buscar explicar su labor territorial.

“A mí no me pueden hablar de territorialidad, porque yo hago territorialidad y trabajo con el narco para poder entrar a trabajar con los niños y las niñas. Tengo pactos con el narco para poder entrar a trabajar a las poblaciones. Un niño mío fue baleado por el narco”, señaló, además de agregar que es profesor de Historia y que desarrolla “ámbitos de neurociencia en poblaciones del Gran Santiago”.

“Quizás está mal utilizado el término”

Al terminar el conversatorio, Barrios tuvo que salir a aclarar sus dichos ante la prensa. “Nosotros siempre hemos dicho que ‘duro con el narco’, ‘duro con la delincuencia’. Eso nunca ha sido ningún tema de análisis, nada. Yo he señalado que, ante la ausencia de Estado, cuando uno trabaja en población y todo aquello, de una u otra forma, hace las denuncias y hay poco Estado para absorber esas denuncias”, explicó.

Consultado respecto a si efectivamente ha denunciado casos de narcotráfico, el vicepresidente del Partido Socialista afirmó que “siempre he hecho denuncias, siempre se ha dicho que estas cosas no pueden ocurrir”. En ese sentido, defendió que “nosotros protegemos a los niños y las niñas del narcotráfico permanente en las poblaciones, y eso siempre ha sido el trabajo que he desarrollado”.

Así, Barrios admitió que “quizás está mal utilizado el término, pero lo que yo digo es que ese proceder está presente en las poblaciones”.

“Yo vengo denunciando esto hace diez, doce años, de cómo el narcotráfico ha ido ganando espacio y cómo el Estado está ausente. Y eso era una reflexión política que yo llevaba desde el punto de vista de lo que se dijo acá”, precisó.

El dirigente aseguró que no sabe “quiénes son” las personas detrás del narcotráfico, pero que “siempre he denunciado”.

“Ha sido muy importante el seminario que se ha desarrollado el día de hoy, no quisiera que se viera roto porque ocupé, quizás, un término un tanto excesivo. Siempre se ha denunciado el tema y yo creo que eso es muy importante de desarrollar. Nosotros somos muy duros contra el narcotráfico y la delincuencia. Y en el ámbito de lo que este seminario nos convoca, sin lugar a dudas la Presidenta Bachelet convoca a todos los partidos a buscar la unidad”, dijo.

Críticas a Barrios

Los dichos del vicepresidente del PS habían generado algunas críticas en el mundo político. El primero en referirse al respecto fue el exabanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Los dichos del vicepresidente del Partido Socialista son graves e inaceptables. ¡Con el narco no se pacta! Esto requiere una investigación del Ministerio Público. La narcopolítica no es una invención, es una realidad. El Partido Socialista y el gobierno deben hacerse cargo”, acusó.

Por el mismo medio, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), emplazó al PS y a la timonel de esa tienda, Paulina Vodanovic, a “tomar medidas inmediatas y exigir que su vicepresidente nacional entregue antecedentes de su relación con los narcos a la Fiscalía”.