Tenso cruce de declaraciones entre Alinco y Cariola marca tramitación de los proyectos de sexto retiro

Este martes, un tenso cruce de declaraciones se vivió en el debate por un nuevo retiro de los fondos de pensiones.

Fue en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando la parlamentaria y expresidenta de la instancia, Karol Cariola (PC) tomó la palabra para reafirmar que el proyecto de sexto retiro se pudo poner en tabla porque cumplió la veda de un año que impone la Carta Fundamental a iniciativas que hayan sido rechazadas en general.

La legisladora puntualizó en ello porque acusó que “durante un año hubo parlamentarios y parlamentarias que yo esperaría tuvieran al menos la decencia y la altura de decir la verdad ante la ciudadanía porque estuvieron mintiendo durante un año diciendo que dependía de mi voluntad poner en tabla este proyecto”.

“Hoy queda reafirmado y clarificado ante Chile entero que quien dijo la verdad fui yo, diciendo que lo que dice el artículo 68° de la Constitución es que el proyecto que fue desechado en general en la Cámara de origen no puede renovarse si no después de un año”, sostuvo.

En ese momento, apuntó directamente a los diputados independientes René Alinco y Pamela Jiles. “Me atrevo a decirlo con nombre y apellido, el diputado René Alinco, la diputada Pamela Jiles y otros parlamentarios que se pasearon por todos los medios de comunicación diciendo que era yo quien no quería poner en tabla el proyecto. Hoy está comisión los desmiente”.

Luego de su intervención, el presidente de la comisión, el diputado socialista Raúl Leiva, respaldó las palabras de Cariola respecto al artículo 68° de la Carta Fundamental. “El que no se haya podido tramitar (sexto retiro) hasta esta fecha es porque el artículo 68° de la Constitución así lo establece. No es un tema de voluntad sino que es un tema de ajustarse a derecho”.

Fue la respuesta de Alinco lo que generó bastante tensión en la instancia. “Hay algunas damas que se aprovechan de su situación de mujer entonces cuando un hombre habla en los mismo términos en los que atacan nos acusan de machistas, por lo tanto, yo no le voy a permitir a la señora Karol Cariola que me venga a acusar de mentiroso porque si ella hoy día no puede ir a las ferias, si en su momento defendió a las AFP, no es problema mío, es problema de ella”.

“Aquí hubo todo un manejo desde el presidente de esa época Raúl Soto y de la presidencia de esta comisión dirigida por Karol Cariola como diputada para evitar ese retiro, porque después pasó el tiempo. Yo le pediría presidente que en este comité donde hay gente tan instruida si quieren ser respetadas o respetados también tienen que respetar”, agregó.

Tras sus palabras, el diputado independiente abandonó la sesión que ya estaba por finalizar, a pesar de la petición de Leiva para que se quedará. ¡Pero no se vaya diputado Alinco!

De todas formas, la diputada Cariola replicó a sus dichos. “Yo no he tratado a nadie de machista, lo que yo dije es que aquí se había faltado a la verdad (...) yo sí voy a las ferias y estoy permanentemente en mi territorio (...) que un diputado venga a decir que defendió las AFP cuando todo lo que he hecho es lo contrario. Trabajar por una reforma previsional que termine con las AFP y con el negocio nefasto que se ha hecho con la previsión social en este país”.

La parlamentaria reiteró que el proyecto se puso en tabla porque se cumplieron los plazos legales establecidos en la Constitución. “A pesar de que la mentira les cae en la cara, lamentablemente hay parlamentarios que pareciera ser que sufren problemas de otro tipo donde no solo se le olvidan las cosas sino que además generan este tipo de situaciones que llegan a caer en la mitomanía”.