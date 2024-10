Tenso debate en la Cámara por proyecto que establece Día Nacional por la Paz: oposición exige que se conmemore el 18 de octubre

Un acalorado debate se registró esta tarde en la Sala de la Cámara de Diputados mientras se discutía, en primer trámite constitucional, una moción que busca establecer el 2 de octubre de cada año como el Día Nacional por la Paz y la No-Violencia.

En específico, todo comenzó cuando el diputado Tomás Hirsch dio a conocer el segundo informe de la comisión de Cultura respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de un grupo transversal de parlamentarios, que incluye a Nathalie Castillo (PC), Tomas Hirsch y Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marta González (ind.-PPD), Vlado Mirosevic (PL), Cristhian Moreira (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Alberto Undurraga (DC).

Según informó Hirsch, la fecha fue elegida “como una forma de conmemorar el Día Internacional de la Paz y la No-Violencia y el aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India”.

En la ocasión, recordó que cuando el proyecto fue aprobado en general en la Cámara Baja, se presentó una indicación por parte de la oposición que buscaba que el día de la conmemoración se trasladara al 18 del mismo mes, fecha del aniversario del estallido social. “Esta indicación fue rechazada por mayoría de votos en la comisión, puesto que se consideró que se apartaba de la idea matriz de del proyecto de ley”, informó Hirsch.

Por este motivo, el parlamentario indicó que la comisión recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto en los mismos términos en que fue presentado originalmente.

Ante esto, la diputada Paula Labra (RN) fue la primera en hablar. “Estamos solo a dos días de que se cumpla 5 años de una época oscura en nuestra historia, donde el odio se apoderó de Chile, las personas tenían miedo de salir a la calle”.

“Por eso, creo con firme convicción que el Día Nacional por la Paz y la No-Violencia debe ser el 18 de octubre”, destacó. Esta fecha, agregó, está contenida en un proyecto de ley presentado por la propia parlamentaria hace un año.

“Cada 18 de octubre debe ser un recordatorio a todos los chilenos que la violencia a través de barricadas, saqueos, de actos incendiarios, o de la humillación y el terror provocados a través de imposiciones, como ‘el que baila pasa’, nunca jamás serán una expresión válida que justifiquen las causas sociales”, agregó Labra.

Tras esto, la diputada republicana, Chiara Barchiesi, apeló directamente a Tomás Hirsch por la querella que presentó en octubre de 2020 contra de Sebastián Zamora, quien recientemente se reincorporó a las filas de Carabineros tras haber sido absuelto por los tribunales de la acusación por el denominado caso Pío Nono.

“Resulta irónico que este proyecto sea presentado por un diputado que, por mero oportunismo político, se dedicó a perseguir judicialmente a un carabinero que estaba cumpliendo su trabajo, tal como lo demostró la justicia. Doblemente irónico si consideramos que el 2 de octubre (...) es el día en que, también, empezó la persecución del octubrismo contra ese carabinero”, agregó.

En este punto, emplazó directamente al parlamentario de Acción Humanista. “Le quiero preguntar al diputado Hirsch, ¿le pedirá perdón a Sebastián Zamora, ya que la justicia lo declaró inocente? (...) Espero que el diputado Hirsch tenga la decendia de retractarse, ahí recién vamos a poder hablar de paz”, enfatizó Barchiesi.

A continuación, el diputado socialista Daniel Manouchehri salió en defensa de Hirsch, al solicitar a la mesa de la corporación que se retirara del acta los dichos de Barchiesi.

Tras cartón, el parlamentario del FA Jaime Sáez criticó que “aquí se ha recurrido al archimanoseado octubrismo para descalificar esta iniciativa legal. Y ya que quieren hablar de octubre, déjenme decirles un par de cosas sobre octubre: parte de las cuestiones que gatillaron que millones de personas salieran a las calles por más de un mes en este país (...) tiene que ver con situaciones como las que estamos viviendo estas semanas, donde se descubre el abuso en la justicia, la corrupción en el Poder Judicial y en tantas otra instituciones. Y es curioso que la derecha venga a dar lecciones de moralidad cuando son ellos mismos que, en paralelo a esta sesión, son los que socavan la institucionalidad destituyendo a un ministro de la Corte (Sergio Muñoz) en favor de una empresa inmobiliaria”.

“¿Se les olvida que tienen un diputado desaforado por corrupción? Entonces dejemos la hipocresía a un lado y digamos las cosas como son”, agregó.

“Entonces, mezclar esto mañosamente con el 18 de octubre y todos los eventos que se desencadenaron a partir de ese momento me parece que no es presentable, no es decoroso y no corresponde en relación a lo que acá se está presentando”, cerró.

Al respecto, el diputado Tomás Hirsch destacó que “la fecha del 2 de octubre no es arbitraria, y yo entiendo que haya otras fechas que tienen carga o que haya situaciones acá que se discuten respecto del 18 de octubre, pero este es otro proyecto, que habla de la paz mundial, de promoverla en los distintos ámbitos, mostrar una señal de unidad”.

A continuación, el diputado Diego Schalper (RN) retrucó señalando que “aquí pretender decir que el día que se sugiere en la propuesta es parte de la idea matriz, es pretender que el proyecto de ley circule sin ningún tipo de modificación. Es generar ningún espacio de deliberación ulterior”.

“La pretensión de su autor es que ese día sea una conmemoración internacional, y a mí me parece que hay una argumentación legítima, pero habemos otros que creemos que dado que en nuestro país ha ocurrido una coyuntura, una manera de enriquecer el proyecto y darle un real sentido conmemorativo es que la coyuntura de la fatídica noche del 18 de octubre, que para todos nosotros es probablemente el episodio más violento que nos ha tocado vivir en nuestra vida, se transforme en una oportunidad de reflexión contributiva para el futuro”, indicó.

La idea de establecer la conmemoración el 18 de octubre fue respaldada también por el diputado Miguel Ángel Calisto, de la bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes, “para que Chile nunca más valide los saqueos, profanación de iglesias y vandalismo que afectó a los trabajadores de Chile”.

Finalmente, el propio diputado Schalper repuso la indicación en la Sala, la que deberá ser votada cuando el proyecto sea analizado en particular.