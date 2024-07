Timonel de la UDI acusa que Presidente Boric busca “aislar” al gremialismo del “debate público”

El diputado y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, salió a responder al Presidente Gabriel Boric, a propósito de la publicación que el Mandatario compartió en sus redes sociales.

Y es que en su cuenta de X, Boric se refirió a la decisión del gremialismo de suspender una reunión oficial que el mismo líder de la colectividad había solicitado.

La semana pasada en conversación con Radio Duna, Ramírez adelantó que solicitaría un encuentro protocolar con el Mandatario para informarle los motivos por los que no apoyarían su reforma de pensiones.

Voluntad que fue decayendo tras la arremetida de personeros del gobierno en contra de la defensa del extimonel de la UDI, Javier Macaya, a favor de su padre Eduardo Macaya Zentilli, condenado a seis años por dos casos de abuso sexual contra menores.

Así las cosas, el Presidente dio a conocer en X que finalmente el encuentro fue cancelado. “La UDI notifica que suspende reunión que ellos mismos habían pedido. Ojalá todo el resto de las fuerzas políticas, independiente de las legítimas diferencias que podamos tener, pongamos a Chile por delante, en especial para sacar adelante reforma de pensiones y agenda de seguridad y economía”, manifestó Boric en la red social.

Tras la publicación del Mandatario, el diputado Ramírez dio un punto de prensa desde el Congreso para abordar el tema. “El Presidente Boric tiene que entender que la UDI tiene una visión distinta acerca del rumbo que tiene que tomar el país. Nosotros fuimos muy críticos, por ejemplo, cuando el Presidente Boric indultó delincuentes. Somos muy críticos respecto de la mala gestión de este gobierno que ha significado, pero las críticas que hemos hecho, aunque fuertes, han sido dentro de la institucionalidad, han sido dentro de las reglas de la democracia, y los hemos hecho con la lealtad que supone hacer política”, dijo el timonel UDI.

En esa línea, agregó: “Hemos actuado muy distinto a como actuó el propio Presidente Boric cuando él fue oposición, y actuamos de manera muy distinta a como lo está haciendo hoy al pedir a través de X que se aísle a la UDI. Él Invita a las distintas fuerzas a conversar excluyendo a la UDI”.

Así las cosas, marcó: “Nosotros vamos a seguir apoyando las cosas que consideramos que son buenas y que vienen del gobierno, como por ejemplo la agenda de seguridad que su propia coalición o parte de su propia coalición ha votado en contra. Y vamos a seguir votando en contra de aquellas cosas que consideramos que son malas para el país”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Vamos a ser, como hemos sido siempre, una oposición dura, pero leal. Dura, pero dialogante. No como lo hizo el Presidente Boric cuando fue oposición, y no como lo está haciendo ahora, que pide que se aísle a la UDI para que no participe de este juego democrático”, acusó.

“El Presidente Boric hoy dice en X que nos aísla de este debate público, es él el que dibujó una línea en la arena. De hecho, la reunión con él fue una iniciativa nuestra, pero no podemos actuar con lealtad si el gobierno no es leal con las reglas de la democracia”, dijo Ramírez con respecto a la cita que no se concretó.

Para cerrar la vocería, el diputado sostuvo: “Yo entiendo que para el gobierno es incómoda la UDI. Entiendo que el gobierno ve en la UDI quizás a su adversario más duro, pero el gobierno tiene que reconocer que nosotros hemos actuado siempre dentro de las reglas de la democracia y que hemos actuado con lealtad en política. No hemos intentado, como lo está haciendo él ahora, excluir a nadie de las conversaciones y no nos hemos comportado como se comportó él cuando fue oposición”.