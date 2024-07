Tras renuncia de Macaya: nuevo presidente del partido quiere reunirse con Boric para fijar postura en reformas

Fue pasadas las 20 horas cuando la directiva de la UDI y su nuevo timonel interino -el diputado Guillermo Ramírez- sostuvieron una reunión de mesa para comenzar a coordinar las gestiones políticas, luego de que el senador Javier Macaya dimitiera como el timonel del gremialismo, tras haber defendido a su padre que fue condenado por dos casos de abuso sexual de menores.

A un día de haber sido ratificado por la comisión política como nuevo presidente, el diputado y el resto de los integrantes de la mesa, acordaron una nueva acción política: gestionar una reunión con el Presidente Gabriel Boric para ser recibidos como nueva directiva del partido, considerando también que hubo un cambio en la secretaría general, pues asumió el diputado Juan Antonio Coloma, en reemplazo de María José Hoffmann.

En la instancia se abordó la necesidad de comenzar con las interlocuciones con Palacio para transmitirle a Boric lo que piensa la UDI en negociaciones relevantes, como la reforma de pensiones. El objetivo es reiterar la postura del partido en la materia: que los seis puntos de cotización adicional vayan directamente a las cuentas individuales del trabajador.

Por ello, en la reunión de mesa se habló de que se solicitará formalmente la reunión con el Jefe de Estado, instancia en la que también esperan abordar otros temas contingentes. En ese sentido, algunos en la derecha sostienen que Ramírez es de un perfil más dialogante, y que destaca por su manejo técnico en temas como las pensiones y las reformas tributarias. En ambos asuntos ha integrado mesas negociadoras como representante de la oposición.

Desde que asumió, el propio Ramírez ha dado señales de estar dispuestos al diálogo. En ese sentido, hoy en la radio Duna recalcó que “voy a ir a ver al Presidente Boric. Aun no he pedido la reunión, pero creo que corresponde que el segundo partido más grande se presente al Mandatario, en un acto republicano. Acá hay que ser un factor de unidad en la derecha y es importante tengamos una relación opositora clara con el gobierno, transparente y de frente. Decirle por qué no vamos a apoyar su reforma de pensiones”.

El propio Ramírez sostuvo a La Tercera que “las directivas de la UDI siempre han visitado al Presidente de la República. De hecho, para mí no sería la primera vez: con el presidente de la UDI, Hernán Larraín, fuimos a ver a la Presidenta Bachelet. Es evidente que en esa reunión el presidente quiera tocar algunos temas importantes para el gobierno. Nosotros siempre dispuestos a escuchar y refrendar en privado lo que hemos sostenido en público”.

De todas maneras, también ha tenido tonos de dureza contra el Ejecutivo, como cuando el gobierno quiso insistir con la reforma tributaria -a través de un pacto fiscal- luego de que fuera rechazada en el Congreso. “A la insistencia de la reforma tributaria decimos rotundamente que no”, dijo en esa oportunidad.

La tensión entre los senadores

Una señal. Eso quisieron dar, este miércoles, los senadores de la UDI cuando decidieron en bloque ausentarse del tradicional almuerzo que se realiza entre todos los parlamentarios de la Cámara Alta de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) durante las semanas en el Congreso Nacional en Valparaíso. Dicha instancia fue creada cuando el senador Juan Antonio Coloma (UDI) era presidente del Senado, y buscaba unir a todos el sector.

Sin embargo, ayer los legisladores gremialistas se ausentaron masivamente, en señal de protesta contra RN y particularmente con la senadora María José Gatica por los dichos que se expresaron antes de que Macaya renunciara al partido. Gatica fue la primera figura de derecha en pedir la renuncia a la presidencia de la UDI y, en un mensaje en la red social X, escribió ese martes: “Lamentablemente el senador Macaya se equivocó, esta situación compleja amerita renunciar a la presidencia de la UDI. Su opinión provoca desprestigio al sector que representa, restando importancia a la vulneración a menores de edad. Pido perdón, como sociedad no podemos permitir esto”.

De todas maneras, sus dichos no fueron compartidos en el resto de RN. Esa colectividad envió una declaración pública solamente refiriéndose al caso y a la defensa de los menores y no a Macaya, mientras que el jefe de bancada de los senadores de la tienda, Manuel José Ossandón, envió un WhatsApp a sus pares de RN transmitiendo que no compartía estar “pegándole en el suelo” a Macaya, pues ya había reconocido como un error sus expresiones en Canal 13.

El senador Gustavo Sanhueza sostuvo que “existe un malestar en la UDI respecto de algunas declaraciones a título personal de la senadora Gatica que forma parte de Chile Vamos. Hay molestia por el oportunismo que se da en este tipo de situaciones. Por eso la ausencia a este almuerzo. Pero también entendemos que hemos recibido palabras de apoyo mayoritariamente de senadores RN por estas declaraciones que en nada contribuyen y solo buscan protagonismo”.

Algunos en RN transmiten que incluso la UDI amenazó con no volver al almuerzo hasta que Gatica se disculpe, pero esto fue descartado por los senadores UDI al ser consultados.