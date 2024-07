La respuesta de Jara ante las críticas de Carlos Montes al PC: “Cuando uno es ministro muchas veces es mejor guardar silencio”

Durante la mañana de este miércoles, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), se refirió a las críticas que realizó el titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), en contra de la postura que adoptó el Partido Comunista respecto a la legitimidad de las elecciones venezolanas que dieron como ganador a Nicolás Maduro.

Ante esto, Jara respondió que “cuando uno es ministro de Estado muchas veces es mejor guardar silencio”.

Respuesta que da en torno a los dichos de Montes, quien señaló que “cuesta entender la posición del PC” y aseguró que existe “una diferencia profunda en la forma de plantearse frente a hechos que ocurren en otros lados, y en particular en el caso venezolano, que los datos que hay ahora indican que hubo algo irregular en la elección”.

Pese a las múltiples críticas a las elecciones, el PC destacó la forma en que se celebraron los comicios mediante un comunicado. En el documento expresaron que tienen “la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios”.

Junto con esta declaratoria, el timonel de la tienda, Lautaro Carmona, afirmó que no tiene “otra alternativa que reconocer” los resultados, que han sido duramente cuestionados por organizaciones internacionales.

Además de la postura oficial de la colectividad, distintos parlamentarios comunistas han defendido la transparencia de las elecciones. Uno de ellos fue el diputado Boris Barrera que lamentó que el Presidente Gabriel Boric no reconociera la proclamación de Maduro.

“Me preocupan (las declaraciones) porque en estos momentos creo que necesitamos afianzar las relaciones, no tensarlas más” y zanjó que “aquí hay un pueblo que se manifestó, que es soberano, y cuando uno dice que no reconoce a la persona que salió de este, entonces significa también que no está de acuerdo con la soberanía de la gente que lo eligió (…) yo hubiera esperado que lo reconociera”, dijo Barrera.