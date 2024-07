“Hubiera esperado que lo reconociera”: diputado Barrera (PC) ante dudas del Presidente Boric por reelección de Maduro

El diputado comunista Boris Barrera manifestó su preocupación por los cuestionamientos del Presidente Boric sobre la transparencia en las elecciones presidenciales de Venezuela, que dieron como ganador a Nicolás Maduro con un 51% de las preferencias.

El militante del PC participó en los comicios como observador internacional invitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y durante su estadía allá defendió el proceso electoral y aseguró que todo se llevó a cabo con tranquilidad y transparencia.

Afirmaciones que distan del mensaje que entregó el Presidente Gabriel Boric luego de que el Consejo Nacional Electoral entregara el resultado. En esa instancia, Boric señaló que “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer” y zanjó que “desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Ante la postura del Mandatario, el legislador expresó que “es compleja la declaración del Presidente (…) a mí me preocupa. Porque hace un tiempo, en el gobierno de Piñera también sucedió lo mismo y resulta que tuvimos a un Guaidó, y sabemos lo mal que le hicieron a las relaciones entre los dos países”.

“Me preocupa porque en estos momentos creo que necesitamos afianzar las relaciones, no tensarlas más” y añadió que “aquí hay un pueblo que se manifestó, que es soberano, y cuando uno dice que no reconoce a la persona que salió de este, entonces significa también que no está de acuerdo con la soberanía de la gente que lo eligió (…) yo hubiera esperado que lo reconociera”, manifestó en conversación con Radio Duna.