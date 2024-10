Presidente de la UDI afirma que Andrés Chadwick renunció al partido hace dos semanas

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, anunció que Andrés Chadwick renunció a la militancia gremialista hace dos semanas para “no dañar” al partido con los cuestionamientos en su contra sobre los vínculos con Luis Hermosilla, en prisión preventiva por delitos de corrupción en el marco del caso Audio.

“Renunció hace aproximadamente dos semanas, lo hizo a través de la página del Servel. Y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones. Esas fueron sus palabras y yo quiero agradecer al exministro Chadwick que haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió”.

Con estas declaraciones, en un punto de prensa desde el Congreso, el diputado afirmó que el histórico militante –y uno de los fundadores– dejó la colectividad.

Ramírez explicó que la renuncia le dará más “libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado, y sobre los cuales pidió su desafuero. Creo que siendo independiente el ministro Chadwick no solamente se podrá defender mejor y llevar adelante las acciones que está llevando ante la ley, sino que además efectivamente en cierta forma evita que aquellos que tratan de hacer un vínculo entre la UDI y el caso puedan hacerlo y por eso agradecemos el gesto”.

Asimismo, confesó que el otrora secretario de Estado le manifestó que la decisión “fue muy dolorosa” y agradeció además que lo haya contactado personalmente en el momento en que tomó la decisión de renunciar. “Me llamó a mí, entiendo que no lo comentó con más personas”, aseguró.

En esa línea, agradeció al exministro por evitar “que aquellos que tratan de hacer un vínculo entre la UDI y el caso puedan hacerlo”.

“Yo solamente tengo palabras de gratitud porque como presidente de la UDI he tenido que enfrentar a una izquierda que ha tratado de manera mañosa de vincular al partido con el caso Audio, en circunstancias en que no existe ninguna. No hay ninguna prueba de ningún tipo de vínculo y creo que lo que hace al final el ministro Chadwick es un acto de generosidad”, expresó.

La renuncia de Chadwick se da en medio de los cuestionamientos del oficialismo por los chats de Hermosilla que mencionan al exministro como una figura fundamental para consolidar nombramientos en los tribunales y otras materias. La arista más reciente sobre el caso Audio fue dada a conocer por The Clinic, medio que reveló conversaciones entre el exfiscal Manuel Guerra y Hermosilla, en las que discutían una salida para terminar con las indagatoria contra miembros de la UDI en el caso Penta, tratativas en las que presuntamente habría participado Chadwick. Tras cerrar la causa con condenas como clases de éticas o millonarias multas a los imputados, Guerra fue contratado en la Universidad San Sebastián, en donde el primo de Sebastián Piñera se desempeñaba como presidente del directorio.

La despedida ante la UDI

En la interna del partido Chadwick compartió una carta para comunicar la “dolorosa” decisión a los gremialistas. En la declaración, defendió que no dará motivos para que se cuestione su trayectoria.

“El servicio público no ha sido una etapa, ni una oportunidad de beneficio personal. Es la vocación que me ha definido desde lo más profundo y que se inició en el privilegio de la formación recibida y la amistad compartida con Jaime Guzmán, el gran inspirador junto al cual iniciamos nuestro proyecto”, indicó.