Tohá: “¿Cuando los empresarios dicen todos los días que si se toma tal decisión esto va a afectar el crecimiento, están presionando o no?”

El lunes, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, señaló durante una conversación con CNN Chile que “el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante las reformas, porque en el Senado tenemos un quiebre brutal”.

El llamado generó una serie de reacciones en el mundo político. El gobierno, a través de las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Segegob, Camila Vallejo, marcaron este miércoles que al gobierno no le corresponde llamar a la “movilización social” -en línea con el planteamiento que el día previo había realizado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve-, pero también desdramatizaron el debate que abrió el parlamentario comunista.

Vallejo, de hecho, lo tildó como “una especie de falsa polémica”.

En esa línea, ambas reforzaron que hay distintos actores que se expresan constantemente en el debate público, incluyendo a los empresarios.

“Las opiniones políticas se vierten constantemente de los partidos, de los parlamentarios, incluso de los empresarios como la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), y uno se pregunta dónde está la opinión ciudadana (...) Entonces, siempre es bueno que la ciudadanía pueda expresarse frente al debate público para que éste no sea solo un debate como de élite o enclaustrado en el Parlamento”, dijo Vallejo, en radio Agricultura.

De modo casi paralelo, en entrevista con radio Duna, la ministra abordó más puntualmente el punto sobre los empresarios.

Luego de recalcar que al Ejecutivo no le compete la convocatoria a la movilización social, validó las “expresiones de la ciudadanía”. “Que en una sociedad en que se están discutiendo temas que afectan en la ciudadanía, la ciudadanía se involucre en ese debate, se exprese, haga valer sus puntos de vista democráticos y pacíficos no debiera llamar a espanto a nadie. Es parte de la realidad de una democracia y yo creo que se excede un poco el argumento cuando se dice que eso es un atentado a la democracia. Al contrario, las personas se pueden expresar, es un requisito de la democracia”, dijo.

“Todo el mundo presiona en una democracia”

Profundizando, luego agregó que “en una democracia las personas tienen derecho a expresarse y tienen límites de cómo se pueden expresar. Hay normas que regulan eso, hay formas en que es válido manifestarse, plantear un punto de vista, y formas en que no”, argumentó. En ese punto fue que planteó -en línea con Tohá- que en el debate público hay diversos actores, como el Congreso, los partidos políticos, el gobierno, la CPC, la Asociación de AFP, Isapres “y es válido que los ciudadanos también den su opinión y la expresen”.

Consultada ahí si esas manifestaciones serían “expresiones” o “presiones”, respondió: “No actuemos como que viniéramos naciendo ayer. Cuando los empresarios dicen todos los días que si se toma tal decisión va a afectar el crecimiento, ¿están presionando o no? Todo el mundo presiona en una democracia. El tema es que la presión tiene formas válidas y formas no válidas”.

“Si quieren hacer una marcha, por supuesto, pero tiene que ser pacífica”, remató.

Críticas al empresariado previas al llamado de Núñez

En los días previos al llamado de Núñez, desde el gobierno habían deslizado críticas sobre la opinión del mundo empresarial. El jueves pasado, en el marco de la puesta en marcha de la planta desaladora de la minera Los Pelambres, el Presidente Gabriel Boric invitó “a otros sectores, en particular empresariales, a abandonar la soberbia paternalista, que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular”.

A lo que agregó: “Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”. La frase, que durante varios días no tuvo mayor aclaración, finalmente fue explicada esta jornada por la ministra Tohá. La aseveración se refería a una comparativa entre Andrónico Luksic Craig y una alusión errónea al segundo apellido de su hermano, Jean-Paul Luksic Fontbona.

“En la frase del Presidente, Narbona (Fontbona) es constructivo, esa es la imagen que hay detrás. O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones. Y salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas. No quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas, pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar”, explicó durante una conversación con radio Duna.

A las críticas realizadas por Boric se sumó el fin de semana pasado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sobre la frase de que existía una “soberbia paternalista” por parte del empresariado, señaló durante una conversación con Mesa Central de Canal 13: “Yo creo que hay en Chile, de parte de algunos empresarios, un prejuicio respecto del gobierno que se manifiesta de distintas maneras”.

En esa misma línea, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, señaló el lunes al respecto que “pareciera que algunos empresarios, más que hablar desde su rol empresarial, lo hicieran desde la oposición o desde la derecha política”.